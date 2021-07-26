Ardahan'da sağanak nedeniyle dere taştı, yol ve evleri su bastı
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Ardahan'da sağanak nedeniyle dere taştı, yol ve evleri su bastı

Ardahan'da sağanak nedeniyle dere taştı, yol ve evleri su bastı
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan'ın Hanak ilçesinde etkisini sürdüren sağanak nedeniyle dere taştı, bazı yol ve evleri su bastı.

Ardahan'ın Hanak ilçesinde etkisini sürdüren sağanak nedeniyle dere taştı, bazı yol ve evleri su bastı.

Şiddetli sağanak nedeniyle Hanak ilçesine bağlı Sazlıçayır köyünden geçen dere taştı.

Taşkın sonucu derenin çevresinde bulunan bazı yollarda göçük oluştu.

Ardahan Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, AA muhabirine, bölge geneli sağanağın etkili olduğunu belirterek, "Sazlıçayır köyünde derenin taşması sonucu bazı evleri su bastı. Bunun dışında şu ana kadar şükür olumsuz bir durum bize intikal etmedi." dedi.

Kentin bazı noktalarında ise dolu etkili oldu.

Ardahan'da sağanak nedeniyle dere taştı, yol ve evleri su bastı
Ardahan'da sağanak nedeniyle dere taştı, yol ve evleri su bastı
Ardahan'da sağanak nedeniyle dere taştı, yol ve evleri su bastı
Ardahan'da sağanak nedeniyle dere taştı, yol ve evleri su bastı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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