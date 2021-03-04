Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a attığı iki balistik füze imha edildi
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Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a attığı iki balistik füze imha edildi

04.03.2021 23:45 | Son Güncelleme: 04.03.2021 23:48
Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a attığı iki balistik füze imha edildi

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine fırlattığı iki balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine fırlattığı iki balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'ya göre, Arap koalisyonunun yazılı açıklamasında, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan kentini son saatlerde iki balistik füzeyle hedef aldığı aktarıldı.

Her iki füzenin de havada imha edildiği belirtilen açıklamada, Husilerin insansız hava aracı (İHA) ve füzelerle sivil yerleşim bölgelerini kasıtlı ve sistematik şekilde hedef aldığı kaydedildi.

Husiler, sabah saatlerinde, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan Saudi Aramco'ya ait petrol tesisini füzeyle vurduklarını ileri sürmüştü.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini de hedef alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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