Aram Markaroğlu için Dereağzı Tesisleri'nde tören düzenlendi

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Üyesi ve bir dönem Fenerbahçe Futbol A.Ş. ile Fenerbahçe Futbol Akademisi yönetiminde görev alan merhum Aram Markaroğlu, için Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine; Markaroğlu'nun ailesi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, yönetim kurulu üyelerimiz, yüksek divan kurulu ve kongre üyeleri, kulüp personeli, şube sorumluları, Fenerbahçe Futbol Akademi idarecileri, mesai arkadaşları, yakınları, sevenleri katıldı.

Aram Markaroğlu'nun kızı Talar Avedikyan, yaptığı konuşmada, "Öncelikle şunu söylemek isterim ki Aram Markaroğlu'nun kızı olmak çok büyük bir onur ve şeref. Bunun için ona çok teşekkür ederiz. Çok güzel çocuklar yetiştirdi, çok güzel bir aile kurdu ama bizim ailemiz dışında, çekirdek ailemiz dışında kurduğu başka aileler de varmış. Onu söyledim, onu fark ettim ki her dokunduğu hayatı değiştirmiş, güzelleştirmiş bir adam. Ben, babamı anlatamam, çünkü anlatsam da babam anlatılmaz yaşanır. O yüzden hepimiz çok şanslıyız, çünkü hepimize dokundu, hepimizin hayatlarında çok önemli bir yeri var. 'Baba, seni çok özleyeceğiz.' Tekrardan ayaklarınıza sağlık" dedi.

Aram Markaroğlu için saat 15.00'te Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde cenaze töreni gerçekleştirilecek ve cenazesi Balıklı Ermeni Mezarlığı'na defnedilecek.