Apple, piyasa değeri 2 trilyon dolara ulaşan ilk Amerikan şirketi oldu 2018'de piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaşan Apple 2 yıl sonra yeni hedefini de gerçekleştirdi.

Teknoloji devi Apple, piyasa değeri 2 trilyon dolara ulaşan ilk Amerikan şirketi oldu.

2018'de piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaşan Apple böylece 2 yıl sonra yeni hedefini de gerçekleştirdi.

Apple'ın hisseleri 467,77 dolardan işlem gördü.

Bugüne kadar 2 trilyon dolarlık pi,yasa değerine sadece Aralık ayında hisselerini halka arz eden Saudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco ulaşmıştı.

Aramco'nun bugünkü piyasa değeri ise 1,8 trilyon dolar.

Apple, Temmuz ayında Aramco'yu geride bırakarak dünyanın hisseleri piyasalarda işlem gören en değerli şirketi olmuştu.

Koronavirüsle beraber satışlar arttı

Koronavirüs krizinde perakende mağazalarını kapatmak zorunda kalan ve ABD'nin Çin ile olan diplomatik krizinde siyasi baskı altında kalan Apple'ın hisseleri, tüm bunlara rağmen salgın döneminde yüzde 50'den fazla değer kazandı.

PP Foresight'ın teknoloji analisti Paolo Pescatore, Apple'ın "kısa bir süre içinde etkileyici bir başarı" elde ettiğini söyledi.

Paolo Pescatore, "Son birkaç ay içerisinde hem kullanıcılar hem de ev halkı evde geçirdikleri süre içerisinde daha kaliteli cihazlara, bağlantılara ve hizmetlere sahip olmak istedi. Apple, güçlü cihaz portföyü ve artan hizmet sunumu ile gelecekteki büyümesi için de çok sayıda fırsata sahip" dedi.

Gigabit bağlantının gelişinin Apple'a "sonsuz olanaklar" sunacağını söyleyen Pescatore, "Tüm gözler şimdi merakla beklenen 5G iPhone'da. Bu tüketici talebini daha da fazla artıracak" diye konuştu.