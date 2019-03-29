AP Seçimlerine Doğru: İspanyollar Avrupa Projesi'nin Devamını İstiyor

Avrupa Birliği (AB) parlamento seçimlerine iki aydan az süre kala euronews eski kıtada ülke ülke gezerek vatandaşların sorunlarını dinliyor. Kırmızı koltuğumuzu şehirlerin meydanlarına koyarak vatandaşları davet ediyor ve Avrupa Birliği için kritik öneme sahip seçimlerle ilgili kendileriyle sohbet ediyoruz. Euronews muhabiri Anelise Borges ve Cristina Giner İspanya'da Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanacak kişilerle konuştu. İspanyollar 28 Nisan'da genel ve yerel seçimlerinde; 26 Mayıs'ta ise Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanacak. Oy verecek kişilere Avrupa Birliği ile ilgili fikirlerini soran euronews ekibi, TIR şoförü Jose'nin Avrupa Projesi ile ilgili görüşlerini dinledi. Jose, daha önce gümrüklerde ve döviz bürolarında çok vakit kaybettiğini fakat şimdi ortak para birimi euro ile her şeyin kolaylaştığını anlattı. Euronews İspanya'nın doğu kıyısındaki turistik şehri Alicante'de yaşayan İngiliz vatandaşlarıyla da görüştü. Brexit gerçekleştiği takdirde Birleşik Krallık ülkeleri Avrupa Birliği'nden ayrılmış olacak. Bu durumda AB sınırlarında yaşayan ya da çalışan İngilizler birçok yasal hakkını kaybedecek. Bu durumdan memnun olmayan İngiliz vatandaşı ve belediye meclisi üyesi Carol Saunders, "İngiliz halkı tarafından terk edilmişiz gibi hissediyoruz" diye konuştu.