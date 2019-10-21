Antalyaspor Yüzme Takımı'ndan 40 altın madalya

21.10.2019 16:24

Antalyaspor Yüzme Takımı, Türkiye Yüzme Federasyonunca 'gelişim projesi' çerçevesinde düzenlenen 11-12 yaş bölge müsabakalarında 40 altın, 18 gümüş, 12 bronz madalya kazandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalyaspor Yüzme Takımı, Mersin'de düzenlenen müsabakalara 35 sporcuyla katıldı.

Antalyaspor Yüzme Takımı 2 gün süren müsabakalarda, 4x100 serbest bayrak erkeklerde, 11 ve 12 yaş 4x100 serbest bayrak kadınlarda, 11 ve 12 yaş 4x100 serbest bayrak karışıkta, 11 ve 12 yaş 4x50 karışık bayrak erkeklerde, 12 yaş 4x50 karışık bayrak erkeklerde ve kadınlarda, 12 yaş 4x50 karışık bayrakta ise bölge şampiyonluğu kazandı.

-Bireysel kategoride 70 madalya

Antalyasporlu yüzücüler, 12 yaş bireysel yarışlarda, 40 birincilik, 18 ikincilik, 12 üçüncülükle 70 madalyaya ulaşarak en çok madalya kazanan kulüp oldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen, Antalyaspor Yüzme Takımı Başantrenörü Turgay Demircioğlu, Türkiye yüzme finallerine çok sayıda sporcuyla gitmek istediklerini ifade etti.

Demircioğlu, yüzme sporunda 12 yaşın önemli bir eşik olduğunu belirtti.

Kaynak: AA