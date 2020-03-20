SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Antalyaspor taraftarından meydan temizliği - Spor
Antalyaspor, Antalya, Spor

Antalyaspor taraftarından meydan temizliği

- Antalyaspor taraftarından meydan temizliği Taraftar grubundan korona virüs yardımı Antalya Valisi Münir Karaloğlu: "Sosyal medyada dolaşan sahte haberlere, ses kayıtlarına kesinlikle itibar etmeyin" Antalyaspor Taraftar Grubu 07 Gençlik, korona virüsü önlemek adına Antalya'nın en...

20.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:06
Antalyaspor taraftarından meydan temizliği

- Antalyaspor taraftarından meydan temizliği

Taraftar grubundan korona virüs yardımı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu:

"Sosyal medyada dolaşan sahte haberlere, ses kayıtlarına kesinlikle itibar etmeyin"

ANTALYA - Antalyaspor Taraftar Grubu 07 Gençlik, korona virüsü önlemek adına Antalya'nın en işlek alanlarından birisi olan Cumhuriyet Meydanı'nda temizlik yaptı. 'İyi gününde kötü gününde, hep beraberiz' sloganıyla temizlik yapan grup, yaşlıların evini temizleyecek, hazırladıkları gıda ve hijyen paketlerini de ihtiyaçlarını göremeyen vatandaşlara dağıtacak.

Antalyaspor Taraftar Grubu 07 Gençlik üyelerinden 60 kişi ilk olarak ellerine eldiven, yüzlerine ise maske taktı. Kendi önlemlerini aldıktan sonra hortumla meydanı yıkayan ekip, ardından deterjanla tüm alanları temizledi.

Temizlik grubunu ziyaret eden Antalya Valisi Münir Karaloğlu, vatandaşların kurallara uyması gerektiğini söyledi. Korona virüs hakkında asılsız paylaşılan bilgilere de değinen Karaloğlu, "Sosyal medyada dolaşan sahte haberlere, ses kayıtlarına kesinlikle kimse itibar etmesin. Devletimiz çok şeffaf bir şekilde süreci yönetiyor. Devlet kanalından gelmeyen hiçbir bilgiye itibar etmeyin" uyarısında bulundu.

Gürhan Güneyli: "Bu yaptığımız çığ gibi büyüyecektir"

Salgın hastalıkla mücadeleye değinen 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Dernek Başkanı Gürhan Güneyli, vatandaşların bu durumu ciddiye alması gerektiğini söyledi. Güneyli, "İnşallah bu yaptığımız çığ gibi büyüyecektir. 18-35 yaş arasında sağlıklı arkadaşlarımızla birlikte huzur evi ve yaşlı insanları bulup onlara gıda ve hijyen konusunda desteklerimiz olacak. Sağlık çalışanlarımız günlerdir yoğun tempoyla çalışıyorlar. Onları da tespit edip, onlara da desteklerimiz olacak" ifadelerini kullandı.

Taraftarlar Dernek Başkan Yardımcısı Metin Çelik, Türkiye'nin ve Antalya'nın yanında olduklarını ifade ederek, "Antalyaspor'umuzun ve taraftarımızın her zaman yanında olan Tolga Cömertoğlu'nun da destekleriyle temizliğimi yapıyoruz" dedi. Yaşlıların evini de ULV cihazlarıyla dezenfekte edeceklerini kaydeden Çelik, "Hatta bugün 2 tane torunu olan teyzemizin evini dezenfekte edeceğiz. Karton toplayarak geçimi sağlıyor. İşimiz bittikten sonra onun evine gideceğiz. Bunu da yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Yaşlılarımıza temizlik ve gıda paketleri hazırlıyoruz. Biz şehrimizin destekçiyiz. Olaya sadece Antalyaspor olarak bakmıyoruz. Her türlü olaylarda şehrimize destek vermeye çalışıyoruz. Çalışmalarımız devam edecek, bununla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Grubun yanında yer alan turizmci Tolga Cömertoğlu da, taraftarların güzel projeleri olduğunu, kendilerinin ise her zaman destek vereceklerin kaydetti. ULV cihazlarıyla yaşlıların evinin dezenfekte edileceğini ve paketler hazırladıklarını vurgulayan Cömertoğlu, "Hijyen ve gıda paketleri hazırladık. Maalesef çok çalışmaktan ihtiyaçlarını almaya vakitleri olmayan sağlık görevlisi arkadaşlar içinde paketler yaptık. Onları da hastanelere dağıtacağız" diye konuştu.

Temizlik yapan taraftarlara teşekkürlerini sunan vatandaş Enver Us, "Her şey için çok memnunuz. Temizlik bizim içimizden gelmeli. Hastalıkları önlemek gerekiyor. Taraftarlarımızı takdir ediyorum. Her yer temizlensin" şeklinde konuştu.

Antalyaspor taraftarından meydan temizliği

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Antalyaspor taraftarından meydan temizliği

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Beşiktaş'ın yıldızından şok talep: Ülkeme dönmek istiyorum Spor
Beşiktaş'ın yıldızından şok talep: Ülkeme dönmek istiyorum
Liverpool'dan alkış alan hareket! Stat çalışanları mağdur olmayacak Spor
Liverpool'dan alkış alan hareket! Stat çalışanları mağdur olmayacak
Adil Rami'nin koronavirüs çaresizliği: Çocuklarımı özledim Spor
Adil Rami'nin koronavirüs çaresizliği: Çocuklarımı özledim
Karantinadan kaçıp ülkesine dönen yıldız oyuncunun başı dertte! Spor
Karantinadan kaçıp ülkesine dönen yıldız oyuncunun başı dertte!
Beşiktaşlıları sevinçten uçuracak haber! Talisca yönetime mesaj yolladı Spor
Beşiktaşlıları sevinçten uçuracak haber! Talisca yönetime mesaj yolladı
Koronavirüse yakalanan İtalyan futbolcu, yaşadıklarını anlattı! Spor
Koronavirüse yakalanan İtalyan futbolcu, yaşadıklarını anlattı!
Çağlar Söyüncü, yayınladığı video ile evde kalma çağrsı yaptı
Çağlar Söyüncü, yayınladığı video ile evde kalma çağrsı yaptı
Juventus'ta, Merih Demiral'ın koronavirüs testi negatif çıktı
Juventus'ta, Merih Demiral'ın koronavirüs testi negatif çıktı
Trabzonspor'da Obi Mikel gerçeği ortaya çıktı: Gitmeyi kendisi tercih etti
Trabzonspor'da Obi Mikel gerçeği ortaya çıktı: Gitmeyi kendisi tercih etti
Fenerbahçe, koronavirüs tedbirleri nedeniyle çalışmalarını evde yapacak
Fenerbahçe, koronavirüs tedbirleri nedeniyle çalışmalarını evde yapacak
Mariano: Galatasaray'la sözleşmem bitince Brezilya'ya döneceğim
Mariano: Galatasaray'la sözleşmem bitince Brezilya'ya döneceğim
Alex de Souza, farkındalık yaratmak için heykeline eldiven ve maske takan taraftarlara teşekkür etti
Alex de Souza, farkındalık yaratmak için heykeline eldiven ve maske takan taraftarlara teşekkür etti
TFF yönetim kurulu üyesi Erdal Bahçıvan istifa etti
TFF yönetim kurulu üyesi Erdal Bahçıvan istifa etti
Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek
Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek
Bikini giyip maske takan model, korona için kampanya başlattı
Bikini giyip maske takan model, korona için kampanya başlattı
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi
Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek
Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek
Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı
Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak
Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı
Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi
Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak
Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak
MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası
MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası
Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı
Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı
Galatasaray'a Marcao ve Luyindama'dan 25 milyon euro!
Galatasaray'a Marcao ve Luyindama'dan 25 milyon euro!
Galatasaray'da Diagne'den sonra Babel de elde kaldı
Galatasaray'da Diagne'den sonra Babel de elde kaldı
Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi!
Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi!
Elneny ikna etti, Beşiktaş Trezeguet ile prensip anlaşmasına vardı
Elneny ikna etti, Beşiktaş Trezeguet ile prensip anlaşmasına vardı
Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak açıklaması: Kendisi gözlem altında
Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak açıklaması: Kendisi gözlem altında
Karantinadan kaçıp ülkesine dönmek isteyen Higuain, havalimanında yakalandı
Karantinadan kaçıp ülkesine dönmek isteyen Higuain, havalimanında yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı Fahrettin Altun Mehmet Cahit Turhan
Magazin Ece Erken Cem Yılmaz Hande Soral Hülya Avşar
Spor Metin Oktay Metin Oktay Malcolm Thomas Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Ateş Karar Wuhan
Şu an buradasınız: Antalyaspor taraftarından meydan temizliği - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 18:15:34. #1.15#
title