Antalyaspor Takımın Başına Sergen Yalçın'ı Getirmeyi Planlıyor

Konyaspor'un devam etmeyi düşünmediği Sergen Yalçın'a geçen sezon Süper Ligde zor günler geçiren Antalyaspor talip oldu.

Yeni sezonda Konyaspor'un yola devam etmeyi düşünmediği Sergen Yalçın'a Antalyaspor talip oldu.

ANTALYASPOR TEKLİF YAPMAYA HAZIRLANIYOR

Bütçede daralmaya gidecek olan Kırmızı- Beyazlılar, Sergen hocaya teklif sunmaya hazırlanıyor.

Güney temsilcisinin gündemindeki diğer teknik direktörler ise İrfan Buz, Fuat Çapa ve Bülent Uygun. Ancak Sergen Yalçın'dan gelecek kesin cevaba göre listedeki isimlerle görüşüleceği öğrenildi.

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