Antalyaspor Takımın Başına Sergen Yalçın'ı Getirmeyi Planlıyor

Yeni sezonda Konyaspor'un yola devam etmeyi düşünmediği Sergen Yalçın'a Antalyaspor talip oldu.

ANTALYASPOR TEKLİF YAPMAYA HAZIRLANIYOR

Bütçede daralmaya gidecek olan Kırmızı- Beyazlılar, Sergen hocaya teklif sunmaya hazırlanıyor.

Güney temsilcisinin gündemindeki diğer teknik direktörler ise İrfan Buz, Fuat Çapa ve Bülent Uygun. Ancak Sergen Yalçın'dan gelecek kesin cevaba göre listedeki isimlerle görüşüleceği öğrenildi.