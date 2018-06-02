Antalyaspor Takımın Başına Sergen Yalçın'ı Getirmeyi Planlıyor
Konyaspor'un devam etmeyi düşünmediği Sergen Yalçın'a geçen sezon Süper Ligde zor günler geçiren Antalyaspor talip oldu.
Yeni sezonda Konyaspor'un yola devam etmeyi düşünmediği Sergen Yalçın'a Antalyaspor talip oldu.
ANTALYASPOR TEKLİF YAPMAYA HAZIRLANIYOR
Bütçede daralmaya gidecek olan Kırmızı- Beyazlılar, Sergen hocaya teklif sunmaya hazırlanıyor.
Güney temsilcisinin gündemindeki diğer teknik direktörler ise İrfan Buz, Fuat Çapa ve Bülent Uygun. Ancak Sergen Yalçın'dan gelecek kesin cevaba göre listedeki isimlerle görüşüleceği öğrenildi.
YORUMLAR (3)
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Türkiyede Sergen gibi teknik bir futbolcu görmemiştim.....Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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konya salma şu adamıCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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KONYASPOR BU ADAMI BIRAKIRSA TAM BİR GERİZEKALIDIR.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır