Antalyaspor ile Hatayspor, ligin en agresif takımları

FRAPORT TAV Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor, 7 kırmızı kartla ligin en agresif takımları oldu. Göztepe ve İttifak Holding Konyaspor ise 19 haftada hiçbir maçta kırmızı kart görmedi.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak puanını 27'ye yükselten Fraport TAV Antalyaspor, ligin 20'nci haftasını 'bay' geçecek.

Antalyaspor, 19'uncu hafta itibarıyla, Atakaş Hatayspor ile beraber en çok kırmızı kart gören takım konumunda. Fraport TAV Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor, 19 hafta sonunda 7'şer kırmızı kartla, en çok kırmızı kart gören iki takım oldu. Antalyaspor, 7 kırmızı kartın 4'ünü çift sarı karttan görürken, 3'ünü ise direkt gördü. Atakaş Hatayspor ise oynadığı mücadelelerde gördüğü kırmızı kartların 5'ini çift sarıdan, 2'sini ise direkt gördü. 19 hafta sonunda Antalyaspor, 7'si kırmızı, 36'sı sarı kart olmak üzere 43 kez cezalandırıldı. Atakaş Hatayspor ise 7 kırmızının yanı sıra, 30 sarı kart gördü.KIZARMAYAN İKİ TAKIMİttifak Holding Konyaspor ise hiçbir maçında kırmızı kart görmezken 46 sarı kartla ligin en çok kart gören takımı konumunda. Kırmızı kart görmeyen bir diğer takım Göztepe'nin ise 38 sarı kartı bulunuyor. Trabzonspor, gördüğü 23 sarı kartla ligin en az sarı kart gören takımı oldu.EN ÇOK DEFANS OYUNCULARI SARI KART GÖRDÜSüper Lig'de 19 haftada hakemler tarafından toplam 762 sarı, 64 de kırmızı kart gösterildi. Gösterilen kırmızı kartların 40'ı çift sarıdan, 24'ü ise direkt sahaya yansıdı. Ligde en çok defans oyuncuları kartla cezalandırıldı. 762 sarı kartın 290'ı defans oyuncularına, 240'ı orta saha, 198'i forvet, 34'ü de kalecilere gösterildi.EN ÇOK KIRMIZI ORTA SAHAYA

Toplam 64 kırmızı kartın 40'ı çift sarı karttan geldi. Çift sarı karttan ligde en çok orta saha oyuncuları oyundan atıldı. Orta saha oyuncuları hakemler tarafından 18 kez çift, 6 kez de direkt olmak üzere toplam 24 kez oyundan ihraç edildi. Çift sarı karttan defans ve forvet oyuncuları 11'er kez oyun dışı kalırken, 8'er kez de direkt olarak sahadan gönderildi. Kaleciler ise 19 hafta sonunda çift sarı karttan kırmızı kart görmezken, 2 kaleci direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN