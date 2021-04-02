Antalyaspor Espor Valorant takımını dağıttı: Yeni takım seçmelerini duyurdu
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Antalyaspor Espor Valorant takımını dağıttı: Yeni takım seçmelerini duyurdu

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Antalyaspor Espor Valorant takımını dağıttı: Yeni takım seçmelerini duyurdu

Valorant takımıyla yollarını ayıran Antalyaspor Espor (esporantalyasp1) yeni bir kadro arayışında!

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Antalyaspor Espor Valorant kadrosunun feshedildiğini resmi olarak duyurdu. VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye turnuvasına farklı bir kadroyla çıkan Antalyaspor Espor ekibi VCT Aşama 1 Challengers 3 Türkiye turnuvasında mücadele etmiş olan kadroyla resmi olarak yolların ayrıldığını açıkladı.

7 Mart tarihinde anlaşılan Valorant kadrosuyla VCT Aşama 1 Challengers 3 Türkiye turnuvasında son 8 takım arasına girmeyi başaran kulüp, kadro oyuncularıyla yollarını ayırdı. VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye turnuvasına deneme kadrosuyla çıkan Antalyaspor Espor bu kadrodan da istenilen performansı alamadı. Deneme kadrosu VCT Aşama 2 Challengers 1 Türkiye turnuvası son 64 turunda M4L takımına 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Antalyaspor Espor Valorant kadrosuyla yolların ayrılmasından saatler sonra yeni bir kadro arayışında olduklarını duyurdu. Kulübün yapılan paylaşımda Valorant takımı seçmelerine katılmak isteyen oyuncular için başvuru formu paylaşıldı.

Sizde Antalyaspor Espor bünyesi altında Valorant sahnesinde mücadele etmek istiyorsanız başvuru formuna ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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