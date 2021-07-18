Antalyaspor, Erzurum kampındaki son çalışmasını yaptı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon öncesi Erzurum kampındaki son çalışmasını gerçekleştirdi.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon öncesi Erzurum kampındaki son çalışmasını gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Akdeniz ekibi, iki hafta süren birinci etap kampındaki antrenman programını tamamladı.

Palandöken'deki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki idmanda, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile bugün oynanacak hazırlık maçının provası gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden