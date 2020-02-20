Antalya OSB Teknopark, 23 Akdeniz ülkesi yatırımcılarını Antalya'ya getiriyor

20.02.2020 12:32 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:33

ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Teknopark, 23 Akdeniz ülkesinin melek yatırımcılarını Antalya'da buluşturacak. Dünya Melek Yatırım Forumu, ilk bölgesel zirvesini Antalya OSB Teknopark ev sahipliğinde Antalya'da düzenleyecek.

Antalya OSB Teknopark, küresel erken aşama yatırım ve sermaye piyasalarının Davos'u olarak kabul edilen Dünya Melek Yatırım Forumu (World Business Angels Investment Forum-WBAF) iş birliği ile 23 Akdeniz ülkesinin melek yatırımcılarını Antalya'ya getirecek. 2021 yılı Ekim ayında düzenlenmesi kararlaştırılan Dünya Melek Yatırım Forumu Akdeniz Zirvesi'nin protokolü, Antalya OSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar ve WBAF Başkanı Baybars Altuntaş tarafından imzalandı.

Kaynak: DHA

EV SAHİBİ ANTALYAProtokolün imzası, İstanbul'da düzenlenen Dünya Melek Yatırım Forumu 2020'nin resmi açılış töreninde gerçekleşti. İş ve politika dünyası başta olmak üzere toplumun tüm alanlarından aktörlerin bir araya geldiği, 78 ülkeden yatırımcıların 42 farklı ülkeden 100 startup (sıfır noktasından aksiyon alan bir şirket için kullanılan terim) ile buluştuğu dev organizasyonda akdedilen protokol ile Dünya Melek Yatırım Forumu Akdeniz Zirvesi'nin 25-26 Ekim 2021 tarihlerinde, Antalya OSB Teknopark ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenmesi kesinleşti.'ŞÜPHESİZ Kİ ANTALYA DÜNYANIN EN GÜZEL YERİ'WBAF Büyük Meclisi'ndeki 78 ülkeden 132 delege ve senatör ile foruma katılan 500'den fazla yatırımcı ile girişimciyi Antalya'ya davet eden Başkan Ali Bahar, "'Şüphesiz ki Antalya, dünyanın en güzel yeridir' diyor büyük Atatürk. Türkiye'de Antalya'dan bahsedildiğinde ise tarımın ve turizmin başkenti, doğal bir cennettir deniyor. Antalya'nın melek yatırımcılar için de bir cennet olması için Antalya OSB Teknopark olarak bu girişimde bulunduk. Sizleri Antalyamızda ağırlamaktan büyük onur duyacağız" dedi. Başkan Bahar, imzaların ardından Dünya Melek Yatırım Forumu Akdeniz Zirvesi'nin Antalya'ya kazandırılmasını sağlayan Antalya OSB Teknopark yönetim kurulu üyeleri ile birlikte katılımcıları selamladı.23 ÜLKEDEN YÜZLERCE YATIRIMCIDünya Melek Yatırım Forumu Akdeniz Zirvesi hakkında bilgi veren Başkan Bahar, "Bugüne kadar Antalya'da yapılmış en büyük organizasyonlardan birini üstlenmekten ve bu faydayı Antalya'mıza kazandırmış olmaktan son derece mutluyuz. Yaklaşık 1 yıllık bir çalışmanın sonunda, Dünya Melek Yatırım Forumu Akdeniz Zirvesi'nin protokolü imza altına alındı. Zirve kapsamında 23 Akdeniz ülkesinin melek yatırımcıları ile dünyanın her yerinden gelecek girişimcileri, uluslararası bir platformda, Antalya'da bir araya getireceğiz. Arzumuz ve önceliğimiz, yatırımcı arayan Türk ve hatta Antalyalı yerli girişimcilerimizin doğru kanallar ile buluşmasıdır" diye konuştu.YİNE BİR İLKİnşaat aşamasında olan Antalya OSB Teknopark'ın zirveye kadar tamamlanacağını, hizmete girer girmez bünyesindeki startuplara yatırımcı sağlayacağına dikkat çeken Başkan Bahar, "Böylesi büyük ve önemli bir faydayı Antalya'ya kazandırabilmemizdeki en önemli noktalardan biri teknoparkımızda ortaya koyduğumuz vizyondur. Bizler daha teknoparkın inşaat çalışmaları başlamadan yatırımcı arayışına giriştik ve WBAF Başkanı Sayın Baybars Altuntaş ile temasa geçtik. Sayın Altuntaş, genelde önce teknoparkın kurulup ardından yatırımcı arayışına girişildiğini, bunun etkili sonuçlar doğurmadığını, ilk kez doğru bir vizyonla kurulan teknopark ile karşılaştığını belirtip Antalya'ya geldi ve bizlerin misafiri oldu. Yaptığımız toplantı ve görüşmeler neticesinde bugüne kadar sadece İstanbul'da düzenlenen Dünya Melek Yatırım Forumu'nun bölgesel olarak düzenlenmesi ve ilk bölgesel organizasyonun da Antalya OSB Teknopark ev sahipliğinde, Antalya'da yapılması kararlaştırıldı" ifadelerini kullandı.ANTALYA'NIN TANITIMI İÇİN FIRSATZirvenin Antalya'nın uluslararası tanıtımına da pozitif katkı sunacağına vurgu yapan Başkan Bahar, "Başta 23 Akdeniz ülkesi olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelecek binlerce üst düzey misafiri Antalya'da ağırlayıp Antalya'nın güzelliklerini gösterme şansını yakalayacağız. Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarımız ile güç birliği yapıp Antalya'nın zirveden maksimum fayda elde etmesini sağlayacağız" diye konuştu.