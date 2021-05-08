Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da Kadir Gecesi idrak edildi

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da Kadir Gecesi dolayısıyla Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da Kadir Gecesi dolayısıyla Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Antalya'da, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi'nde vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde namaz kıldı.

Akşam ve yatsı namazları arasında ise camilerde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Yatsı ezanının ardından da camilerin minarelerinden salavat ve tekbirler getirildi.

Isparta ve Burdur

Isparta ve Burdur'da da vatandaşlar evlerinde Kadir Gecesi'ni idrak etti.

Salgın tedbirleri kapsamında Isparta'nın tarihi Mimar Sinan Camisi ve Burdur'daki Ulu Cami boş kaldı.

Camilerin minarelerinden yükselen dua, tekbir ve salavatlara her iki kentte yaşayan vatandaşlar evlerinden katıldı.

Polis ekipleri de mahallelerde ve sokak aralarında denetimlerine devam etti.

Muğla

Muğla'da da Kovid-19 tedbirleri kapsamında camilerde teravih namazlarının kılınamaması nedeniyle Kadir Gecesi'nde cami programları yapılamadı.

Kentte tüm minarelerden tekbirler, salavatlar ve dua sesleri yükselirken, camilerde Kur'an-ı Kerim okunması ve edilen dualar din görevlilerinin ve müftülüğün sosyal medya hesaplarından da yayınlandı.

Vatandaşlar minarelerden yükselen salavat ve dualara evlerinden katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek