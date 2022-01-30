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Antalya için kuvvetli yağış uyarısı

AA, Sinan Özmüş - Güncel
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Antalya için kuvvetli yağış uyarısı

Antalya'nın doğu ilçeleri için sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısında bulunuldu.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın doğu ilçeleri için sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın doğusunda devam eden yağışlar, akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak. Kıyıda kuvvetli sağanak, iç kesimlerinde ise bin metre üzeri rakımlı yerlerde yoğun kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Başta buzlanma ile don olayına bağlı ulaşımda aksamalar yaşanabileceği vurgulanan açıklamada, vatandaşların çığ riski, kıyı şeridinde sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Sinan Özmüş - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya, kar, Güncel, Haber

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