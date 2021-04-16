Antalya için fırtına uyarası
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Antalya için fırtına uyarası

Antalya için fırtına uyarası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, yarın öğle saatlerinden itibaren Elmalı ve Korkuteli ilçeleri çevrelerinde fırtınaya yakın rüzgar ve fırtına bekleneceğini duyurdu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, yarın öğle saatlerinden itibaren Elmalı ve Korkuteli ilçeleri çevrelerinde fırtınaya yakın rüzgar ve fırtına bekleneceğini duyurdu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, rüzgarın Antalya'nın Elmalı ve Korkuteli ilçelerinde yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak güney yönlerden fırtınaya yakın rüzgar ve fırtına (50-74 km\saat) şeklinde esmesinin beklendiği duyuruldu. Fırtınanın 17 Nisan Cumartesi günü öğle saatlerinde başlayıp 18 Nisan Pazar günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Öte yandan, vatandaşların meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

(İHA)

Antalya için fırtına uyarası
Antalya için fırtına uyarası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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