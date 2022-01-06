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SunExpress, Antalya-Vilnius direkt uçuşlarına nisanda başlıyor

SunExpress, Antalya-Vilnius direkt uçuşlarına nisanda başlıyor
AA / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

SunExpress, Antalya ile Litvanya'nın başkenti Vilnius arasında direkt uçuşlara nisan ayında başlayacak.

ANTALYA (AA) - SunExpress, Antalya ile Litvanya'nın başkenti Vilnius arasında direkt uçuşlara nisan ayında başlayacak.

SunExpress'in açıklamasına göre, 2022 yazında Avrupa uçuş ağını yeni destinasyonlarla genişletecek şirket, Antalya ile Vilnius arasında direkt tarifeli uçuşlar gerçekleştirecek.

SunExpress, nisan ayı itibarıyla haftada 7 uçuşa kadar çıkan karşılıklı seferlerle yeni dış hat destinasyonu Vilnius'u uçuş ağına ekleyecek.

Bugüne kadar birçok tur operatörü üzerinden Litvanya ile Türkiye arasında charter seferler düzenleyen SunExpress'in direkt seferleri sayesinde Litvanyalı tatilciler, ilk kez Türkiye seyahatlerini bireysel olarak planlama ve Antalya'ya her zamankinden daha kolay ulaşma imkanına sahip olacak.

Antik ve modern mimariyi barındıran atmosferi, tarihi yapıları, kültür mirası ve tematik festivalleriyle öne çıkan Vilnius'u keşfetmek isteyen SunExpress misafirleri, avantajlı fiyatlarla rezervasyon yapabiliyor.

SunExpress, Antalya-Vilnius direkt uçuşlarına nisanda başlıyor

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AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi Haberleri

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