Antalya'da turuncu alarm devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Antalya'da turuncu alarm devam ediyor

07.03.2021 11:01 | Son Güncelleme: 07.03.2021 11:05
Antalya'da turuncu alarm devam ediyor

SAĞLIK Bakanlığı'nın verilerine göre turuncu renk kategorisinde yüksek riskli iller arasındaki Antalya, son açıklanan veriye göre de yine yüksek riskli iller arasında yer alıyor.

SAĞLIK Bakanlığı'nın verilerine göre turuncu renk kategorisinde yüksek riskli iller arasındaki Antalya, son açıklanan veriye göre de yine yüksek riskli iller arasında yer alıyor. PCR test sonucu pozitif sayısı 20-26 Şubat arasında 100 bin kişide 78.92 olan kentte 27 Şubat-5 Mart arasında bu rakam 82.05'e yükseldi. 

Koronavirüs salgınında 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasındaki 100 bin kişide görülen vaka sonuçları belli oldu. 20-26 Şubat tarihleri arasındaki verilere göre 100 bin kişide PCR test sonucu pozitif çıkan kişi sayısı 78.92 olan Antalya'da bu sayı 82.05'e yükseldi. Turuncu renk kategorisinde yüksek riskli iller arasındaki Antalya, son açıklanan veriye göre de yine yüksek riskli iller arasında yer alıyor.

Geçen hafta açıklanan verilere göre kırmızı renk kategorisinde çok yüksek riskli iller arasında bulunan Burdur'da ise 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında 100 bin kişide görülen vaka sayısı 105.21'e geriledi. Geçen hafta açıklanan verilerde Burdur'da bu sayı 105.36 olmuştu. Burdur çok yüksek riskli iller arasında olmaya devam ediyor.Bölge illerinden Isparta'da da 20-26 Şubat arasında 39.14 kişiyle sarı renk kategoride orta riskli iller arasındaki yerini korudu ancak vaka sayılarında yükseliş yaşandı. 27 Şubat-5 Mart arasındaki 100 bin kişide görülen pozitif vaka sayısı 47.24'e çıktı. Isparta yine sarı renk kategorisinde orta riskli iller arasında bulunuyor.

Antalya'da turuncu alarm devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇINAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Süleyman Soylu
Magazin Bülent Ersoy Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses Esra Dermancıoğlu
Spor Ersun Yanal Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Mustafa Yumlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da turuncu alarm devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 11:13:59. #1.16#
title