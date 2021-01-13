Antalya'da sağanağın ardından vatandaşlar sahile indi

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanağın ardından vatandaşlar sahillere gitmeye başladı.

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanağın ardından vatandaşlar sahillere gitmeye başladı.

Kent genelinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve rüzgar, öğle saatlerinde azaldı.

Hava ve deniz suyu sıcaklığının 20 derece kaydedildiği kentte, vatandaşlar Konyaaltı Sahili'ne gitti.

Sahilde yürüyüş yapanların yanı sıra bazı vatandaşlar balık tutmaya çalıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek