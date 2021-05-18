Antalya'da otel ekipmanları satan firmanın deposunda korkutan yangın
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Antalya'da otel ekipmanları satan firmanın deposunda korkutan yangın

Antalya'da otel ekipmanları satan firmanın deposunda korkutan yangın
Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Haberler | Güncel

ANTALYA'da otel ekipmanları satan bir firmaya ait deponun trafosunun patlaması sonucu çıkan yangında, maddi hasar meydana geldi.

ANTALYA'da otel ekipmanları satan bir firmaya ait deponun trafosunun patlaması sonucu çıkan yangında, maddi hasar meydana geldi. İçerisinde alkol bölümünün de yer aldığı depodaki yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'nde, otel ekipmanları satan bir firmaya ait depoda meydana geldi. Trafonun patlaması sonucu depoda çalışan işçiler tahliye edilirken, alevler bir anda depoyu sarmaya başladı. Yangını görenler ve depo çalışanları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla beraber çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Herhangi bir olumsuzluğa karşı sağlık ekipleri de hazır bekletilirken, itfaiye ekipleri yangının alkol şişelerinin bulunduğu bölüme ilerlememesi için yoğun çaba gösterdi. İtfaiye ekipleri 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alırken, depoda maddi hasar meydana geldi.

DUMAN TAHLİYESİ İÇİN CAMLARI TAŞLA KIRDILARYangın sırasında itfaiye ekipleri ve depo çalışanları, dumanın daha rahat tahliye edilmesi için çevredeki taşlarla camları kırdı. Bir kepçeyle de deponun duvarı yıkıldı. Ayrıca çalışanlar ve itfaiye ekipleri, deponun üzerine çıkarak yangını söndürmek için büyük çaba harcadı.ÇÖMELEREK YANGINI İZLEDİBölgede yaşayan vatandaşlar da yangını ve itfaiyenin çalışmasını izledi. Bölgeye gelen bir vatandaşın çömelerek yangını izlemesi dikkati çekti. Bazı vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kurallarını unuturken, bazıları da ellerindeki cep telefonlarıyla olup biteni kaydetti.Depo yangını drone ile havadan da görüntülendi. Görüntülerde çatının kısmen yandığı ve çatıda bulunan depo çalışanları ve itfaiye ekiplerinin koşuşturması görüldü.'PATLAMA SESİ DUYDUK'Patlama sesiyle yangını gördüklerini ifade eden Cemre Ateş, "Benim de depoya yakın bir seram var. Büyük patlama sesleri duydum. Çok korktum. Trafonun kısa devre yapmasıyla çıktığını duydum" dedi.'DEPO NEREDEYSE TAMAMEN YANDI'

Trafonun patlamasıyla bir anda yangının büyüdüğünü belirten Bayram Şahin, "Depo tarafı neredeyse tamamen yandı. İtfaiye ekipleri yangının deponun arka kısmına sirayet etmemesi için çaba harcadı" diye konuştu.


Antalya'da otel ekipmanları satan firmanın deposunda korkutan yangın
Antalya'da otel ekipmanları satan firmanın deposunda korkutan yangın
Antalya'da otel ekipmanları satan firmanın deposunda korkutan yangın
Antalya'da otel ekipmanları satan firmanın deposunda korkutan yangın
Antalya'da otel ekipmanları satan firmanın deposunda korkutan yangın
Antalya'da otel ekipmanları satan firmanın deposunda korkutan yangın
Antalya'da otel ekipmanları satan firmanın deposunda korkutan yangın
Antalya'da otel ekipmanları satan firmanın deposunda korkutan yangın
Antalya'da otel ekipmanları satan firmanın deposunda korkutan yangın
Antalya'da otel ekipmanları satan firmanın deposunda korkutan yangın
Antalya'da otel ekipmanları satan firmanın deposunda korkutan yangın
Antalya'da otel ekipmanları satan firmanın deposunda korkutan yangın
Antalya'da otel ekipmanları satan firmanın deposunda korkutan yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan

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