Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor
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Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor

27.01.2021 11:39 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:42
Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle Antalya Havalimanı'nda bazı uçuşlar iptal edildi, bazıları ise Konya ve Ankara'ya yönlendirildi.

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle Antalya Havalimanı'nda bazı uçuşlar iptal edildi, bazıları ise Konya ve Ankara'ya yönlendirildi.

Akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak ve kuvvetli rüzgar, hava trafiğini de olumsuz etkiledi.

Gece saatlerinde inmesi beklenen 5 uçak, Konya ve Ankara'ya yönlendirildi. Sabah saatlerinden itibaren de yurt içinden yapılacak 8 uçuş iptal edildi.

Buna göre, 7.15'de Sabiha Gökçen, 8.10'da Ankara, 9.20'de İzmir, 10.15'de Sabiha Gökçen, 10.30'da Sabiha Gökçen, 11.30 İstanbul, 12.35 Sabiha Gökçen ve 13.05 Adana'dan kalkması planlanan uçakların uçuşu iptal olarak bildirildi.

Öte yandan yurt dışından da bazı uçaklar için gecikme olacağı kaydedildi. Buna göre, 12.40'da Kazakistan Almatı'dan, 13.05'te Rusya Sheremetyevo'dan kalkması planlanan uçakların gecikmeli olarak kente geleceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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