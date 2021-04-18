Antalya'da kayıp olarak aranırken ormanda ölü bulunan hemşirenin cenazesi ailesine teslim edildi
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Antalya'da kayıp olarak aranırken ormanda ölü bulunan hemşirenin cenazesi ailesine teslim edildi

Antalya'da kayıp olarak aranırken ormanda ölü bulunan hemşirenin cenazesi ailesine teslim edildi
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Güncel

Antalya'da 17 gün boyunca kayıp olarak aranırken ormanlık alanda ölü bulunan erkek hemşirenin cenazesi, ailesince adli tıp kurumundan teslim alındı.

Antalya'da 17 gün boyunca kayıp olarak aranırken ormanlık alanda ölü bulunan erkek hemşirenin cenazesi, ailesince adli tıp kurumundan teslim alındı.

Muratpaşa ilçesindeki sağlık kuruluşunda hemşire olarak görev yapan ve kayıp olarak aranırken Güver Uçurumu bölgesindeki ormanlık alanda cesedi bulunan Ahmet Uğur'un (29) Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Uğur'un cenazesini, kardeşi Kerim Uğur ve beraberindekiler teslim aldı. Acılı ağabeyi yakınları teselli etmeye çalıştı.

Cenaze, toprağa verileceği Gazipaşa ilçesine götürüldü.

Ahmet Uğur'dan 1 Nisan'dan itibaren haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine yapılan incelemede, genç adamın taksiyle Döşemealtı ilçesindeki Güver Uçurumu bölgesine gittiği tespit edilmişti. İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve UMKE ekiplerince kanyonun içinde ve çevresinde yapılan aramalardan sonuç alınamamıştı. Yakınlarının bölgeye yakın ormanlık alanda dün yaptığı arama çalışmasında Uğur'un cesedi bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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