Antalya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü yakalandı
13.11.2020 20:11 | Son Güncelleme: 13.11.2020 20:14
Antalya'da hakkında "kasten öldürme"den 27 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.
Antalya'da hakkında "kasten öldürme"den 27 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksu ilçesi Topallı Mahallesi'nde durdurduğu bir otomobildeki İ.M'nin (34) arandığını belirledi.
Hakkında "kasten öldürme"den 27 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam