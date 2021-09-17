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Antalya'da firari hükümlü yakalandı

AA / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel
Antalya'da firari hükümlü yakalandı

Antalya'da hakkında kesinleşmiş 14 yıl 8 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Antalya'da hakkında kesinleşmiş 14 yıl 8 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Kepez Merkez Jandarma Karakolu Komutanlığı çeşitli suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş 14 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, Duacı Mahallesi'ndeki bir eve düzenlediği operasyonda M.K'yi gözaltına aldı.

Şüpheli ifade işlemleri için jandarmaya götürüldü.

AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri
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