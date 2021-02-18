Antalya'da evlerinde ölü bulunan doktorun diyetisyen eşini silahla öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi

Antalya'da bir çiftin evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, doktorun eşini vurduktan sonra aynı silahla yaşamına son verdiği belirlendi.

Antalya'da bir çiftin evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, doktorun eşini vurduktan sonra aynı silahla yaşamına son verdiği belirlendi.

Yusuf Onur Kaan ile Gamze Kaçar Bozkurt çiftinin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yakınları tarafından alındı.

Gözde Kaçar Bozkurt'un annesi Nurdan Kaçar, bu sırada baygınlık geçirdi. Gözyaşlarına hakim olamayan kardeşi Gözde Demirkaynatan ise kadın cinayetlerinin artık durdurulması gerektiğini dile getirdi.

Gamze Kaçar Bozkurt'un cenazesi, Konyaaltı ilçesi Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un cenazesinin ise Eskişehir'de defnedileceği öğrenildi.

Olayın ayrıntıları

Doktor Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un uyuyan diyetisyen eşini vurduktan sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemede, doktora ait biri ruhsat tarihi geçmiş iki silah bulundu. Olayın hangi silahla gerçekleştiği yapılacak inceleme sonucu ortaya çıkacak.

Çiftin daha önce İzmir'de yaşadığı, boşanma aşamalarına gelmeleri üzerine kadının dört ay önce Antalya'ya geldiği belirtildi.

İzmir'de kadın doğum hastalıkları doktoru olarak özel bir muayenehanesi bulunan ve bir ay önce eşinin ardından Antalya'ya gelen Bozkurt'un, daha önce iş yerinde silahla intihar etmek istediği, telefonda konuştuğu eşinin kararından vazgeçirdiği öğrenildi.

Çift arasında "kıskançlık" meselesi yüzünden sık sık tartışma yaşandığı öne sürüldü.

Gamze Kaçar Bozkurt'un öldürülmeden bir gün önce annesi Nurdan Kaçar için düzenlenen doğum günü etkinliğine eşi ve çocuğuyla katıldığı öğrenildi.

Bozkurt'un emekli öğretmen babası Harun Kaçar ile dün öğlen Duraliler Mahallesi'nde yetim kalan iki çocuk için yardım topladığı kaydedildi.

Fabrikalar Mahallesi 3043 Sokak'ta yaşayan doktor Yusuf Onur Kaan ile eşi Gamze Kaçar Bozkurt, dün evlerinde ölü bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş