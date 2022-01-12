Son dakika haber: Kepez'de yaşayan bir vatandaş evinde ölü olarak bulundu - Haberler
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Son dakika haber: Kepez'de yaşayan bir vatandaş evinde ölü olarak bulundu

AA / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Antalya'nın Kepez ilçesinde, bir kişi evinde ölü bulundu.

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde, bir kişi evinde ölü bulundu.

Varsak Karşıyaka Mahallesi 1560 Sokak'taki binada yaşayan Halil İbrahim Otçu'yu (53) bir süredir göremeyen komşuları, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine adrese giden ekipler, kapıyı çilingir vasıtasıyla açarak eve girdi.

Salonda hareketsiz bulunan Otçu'nun öldüğü belirlendi.

Otçu'nun cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber: Kepez'de yaşayan bir vatandaş evinde ölü olarak bulundu

Son dakika haber: Kepez'de yaşayan bir vatandaş evinde ölü olarak bulundu

Son dakika haber: Kepez'de yaşayan bir vatandaş evinde ölü olarak bulundu

Son dakika haber: Kepez'de yaşayan bir vatandaş evinde ölü olarak bulundu

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AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri

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