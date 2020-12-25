Antalya 2020'de yaklaşık 3,5 milyon turist ağırladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Antalya 2020'de yaklaşık 3,5 milyon turist ağırladı

25.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:43

Sunduğu sağlıklı ve güvenli turizmle rakiplerini geride bırakan Antalya, dünyanın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ettiği dönemde, yılbaşından 22 Aralık'a kadar 3 milyon 410 bin 43 yabancı turist ağırladı.

Sunduğu sağlıklı ve güvenli turizmle rakiplerini geride bırakan Antalya, dünyanın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ettiği dönemde, yılbaşından 22 Aralık'a kadar 3 milyon 410 bin 43 yabancı turist ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda Kovid-19 sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında kentteki sertifikalı tesis sayısı arttı.

Tarihi ve doğal güzellikleri, antik kentleri, lüks konaklama tesisleri, denizi, kumu ve güneşiyle öne çıkan Antalya, Kovid-19 sürecinde sunduğu hizmetle rakiplerini geride bıraktı.

Dünyada en çok tercih edilen şehirler arasında yer alan ve ağırladığı turist sayısı bakımından Türkiye'de "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya, yılbaşından 22 Aralık'a kadar 3 milyon 410 bin 43 yabancı turiste ev sahipliği yaptı.

Havalimanından transfere, otelin girişinden, odalarına, restoran ve plajlara kadar her alanda sıkı tedbirlerin alındığı kente, en fazla turist Rusya'dan geldi. Antalya'da bu ülkeden yaklaşık 1,5 milyon misafir tatil yaptı.

"Güvenilir bir ülkeyiz"

Vali Ersin Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sundukları sağlıklı ve güvenli turizmin dünya ülkelerine de örnek olduğunu söyledi.

Kentte Güvenli Turizm Sertifikası alan tesis sayısının 382'ye ulaştığını belirten Yazıcı, "Gelecek sene inşallah buna ihtiyaç olmaz. Bu yıl özellikle ağustos, eylül ve ekimde yoğun misafirimiz geldi. Gerçekten bu işi iyi yapan bir şehiriz." dedi.

Dünya standardında turizm hizmeti sunulduğuna dikkati çeken Yazıcı, şöyle konuştu:

"Kalitemizi artırarak, bu sektörü yükseltmeye, dünyaya örnek göstermeye devam edeceğiz. Gelen misafirlerimizin memnuniyetlerini de ölçmeye çalıştık. Güvenilir bir ülkeyiz. Turistler kentten memnun ayrıldı. Sektör örnek bir başarı sergiledi. Akdeniz'in kenarında deniz, güneş gibi bizim özelliklerimizi taşıyan birçok ülkede oteller açılamazken Antalya'da en az 3 ay boyunca doluluk oranlarımız çok iyiydi. Güvenli ve sağlıklı turizm sertifikasını temin ederek, misafirlerimize güven verdik. Bu da avantaj sağladı."

"Kovid-19 sürecini iyi yönettik"

Turizmci Ali Kızıldağ ise Türkiye'nin turizm alanında yaptığı pozitif çalışmalarla önemli bir avantaj yakaladığını ifade etti.

Sertifikalı turizm hizmeti sunduklarını vurgulayan Kızıldağ, şunları kaydetti:

"Türkiye gerçekten hızlı hareket etti. Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ortak çalışmasıyla Sağlıklı Turizm Sertifikası geliştirildi. Bu, uluslararası denetleme firmaları tarafından belgelendirildi. Bunun yarattığı güven, yeni normalleşme süreciyle birlikte temmuzdan itibaren turistler güven içinde gelmeye başladı. Kovid-19 sürecini iyi yönettik, sağlıklı turizmle misafirlerimize güven aşıladık. Tatilini yaparak giden misafirlerimizden olumlu dönüşler aldık. Bu ciddi bir referans oldu."

Antalya 2020'de yaklaşık 3,5 milyon turist ağırladı
Antalya 2020'de yaklaşık 3,5 milyon turist ağırladı
Antalya 2020'de yaklaşık 3,5 milyon turist ağırladı
Antalya 2020'de yaklaşık 3,5 milyon turist ağırladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tunç Soyer Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş
Magazin Miray Daner Acun Ilıcalı Furkan Palalı Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Malcolm Thomas Mbwana Samatta
Tüm Haberler Kız Kaza Türk Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya 2020'de yaklaşık 3,5 milyon turist ağırladı | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 11:48:31. #1.14#
title