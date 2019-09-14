Annesiyle tartışan babasını bıçaklayıp öldürdü

14.09.2019 16:42

ANTALYA'da, lise öğrencisi Salih B. (15), annesi Hatice B.(39) ile tartışan babası Halil İbrahim B'yi (48) sol koltuk altından 3 bıçak darbesiyle öldürdü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1071 Sokak'ta iki katı gecekonduda meydana geldi. İddiaya göre Halil İbrahim B. eşi Hatice B. ile tartıştı. Bu sırada ikili arasındaki tartışmayı gören çiftin oğlu Salih B., babasına tepki gösterdi. Salih B., annesine kızmamasını söylediği babasıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Salih B., eline geçirdiği bıçakla babasını sol koltuk altından 3 yerinden bıçakladı. Kan içinde yere yığılan Halil İbrahim B. için çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Acil çağrı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinden kalp masajı yaparak müdahale ettiği Halil İbrahim B. ambulansla götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, suç aletiyle olay yerinde bekleyen Salih B.'yi gözaltına aldı. Anne Hatice B. de ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Diğer yandan Salih B.'nin giydiği siyah tişörtün önünde İngilizce macera anlamına gelen 'adventure' yazısı dikkati çekti.

Görgü tanığı kadın ise Evden gürültü geliyordu. İçeriden 'yetişin komşular ölüyor' diye ses geliyordu. Biz ne olduğunu anlayamadık. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradık. Daha sonra öğrendik ki oğlan babasını bıçaklamış dedi.



Kaynak: DHA