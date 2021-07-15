ANKARA SPORDA VİZYONUNU ORTAYA KOYDU

'BAŞKENT SPOR ZİRVESİ' BİNLERCE SPORCU VE BAŞKENTLİYİ BİR ARAYA GETİRDİBaşkent'te sporu ve sporcuları destekleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kent Konseyi iş birliğiyle 'Başkent Spor Zirvesi' düzenledi.

'BAŞKENT SPOR ZİRVESİ' BİNLERCE SPORCU VE BAŞKENTLİYİ BİR ARAYA GETİRDİ

Başkent'te sporu ve sporcuları destekleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kent Konseyi iş birliğiyle 'Başkent Spor Zirvesi' düzenledi. Gençlik Parkı'nda düzenlenen zirveye katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için "O Ankara'yı Mustafa Kemal'in Ankara'sı yapacak" dedi. Yeni spor merkezleri kuracakları müjdesini veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, "11 ilçede 28 yeni spor alanı projesi çalışmalarımız sürüyor. Hepsinin ihalesini bu sene tamamlayıp, Ankara'mızın dört bir yanını spor tesisleriyle donatmayı hedefliyoruz" dedi. Binlerce sporcu ve Başkentlinin katıldığı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan spor zirvesi izlenme rekorları kırdı.

Seçimlerde verdiği sözleri tutan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankaralı sporcuların yanında olmaya ve şehri sporun da başkenti yapacak çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ilk kez Ankara Kent Konseyi ile iş birliği yaparak "Başkent Spor Zirvesi"ne ev sahipliği yaptı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın dev organizasyonuyla Gençlik Parkı'nda düzenlenen ve 2 bin sporcunun yer aldığı "Başkent Spor Zirvesi"ne; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat ve Cihan Paçacı, Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, İYİ Parti Spor Kurulu Başkanı Vedat Bayram, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, spor kulübü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

SPOR KULÜPLERİ SPOR DALLARINI TANITTI

Ankara'nın spor kulüplerini bir araya getirerek spor envanteri oluşturmak ve Başkent'te sporun gelişmesi için politikalar üretmek amacıyla düzenlenen spor zirvesinde; Ankara Kent Konseyi Spor Çalışma Grubu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Başkent'te faaliyet gösteren sporcu ve spor kulüplerine olan desteğini anlatarak, hazırladığı yönergeler ve hedeflerini paylaştı.

Büyükşehir Mehteran Takımı, Kent Orkestrası ve FOMGET Halk Dansları Topluluğu'nun gösterilerinin yanı sıra fotoğraf sanatçısı Ozan Sağdıç'ın sergisinin de yer aldığı zirvede; ulusal ve uluslararası başarılara imza atmış sporcular sahne şovları gerçekleştirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından Ankara'nın spor kültürüne katkı sunan sporculara teşekkür plaketi verildi.

YAVAŞ MÜJDEYİ VERDİ: "11 İLÇEDE TOPLAM 28 SPOR ALANI YAPACAĞIZ"

"Bizler göreve geldiğimizde kenti sizlerle birlikte yöneteceğimize dair söz vermiştik" diyerek açılış konuşmasına başlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkentlilere şöyle seslendi:

"Bu sözümüzü yerine getirmek için ilk günden bu yana bütün gayretimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü burası Ankara, çünkü burası Cumhuriyetin başkenti... 'Bitti' denilen yerde, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yakılan meşale ile bağımsızlığımızı kazandığımız kent. 100 yıl önce Türkiye'nin dört bir yanından gelen insanlar, bu kentte genç cumhuriyetimizin temelini attı. Bu durum bizim sorumluluğumuzu ve görevlerimizi artırıyor. "

Sporun önemini anlattığı konuşmasında sporu sevdirmek için yerel yönetimlere büyük görevler düştüğüne dikkat çeken Yavaş, "Uzun yıllardır Ankara'da maalesef en çok konuşulan konu kutuplaşmalar, ayrıştırmalar, siyasi çekişmeler ve yığınla yapılan betonlar oldu. Oysa bizim başkent olarak tarihi, kültürü, yeşil alanları, sanatı, bilimi, teknolojiyi ve sporu konuşmamız gerekiyordu. Bizim gençlerimizi, onların geleceklerini, kentimizin onlara kattıklarını ve onların kentimize kattıklarını konuşmamız gerekiyordu" dedi.

İl nüfusuna ve faal lisanslı sporcu sayısına göre Ankara'nın 30. sırada yer aldığını ifade eden Yavaş, Ankara'da sporu ve sporcuyu desteklemek için yaptıkları çalışmalardan örnekler vererek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir şehir sanatla, bilimle, sporla buluştuğu kadar değerini artırır. Bizler 7'den 70'e kentimizde herkesin spor yapmasını, sporla buluşmasını hedefliyoruz. Ne kadar çok spor yapılırsa, o kadar sağlıklı ve mutlu bir yaşam alanı oluşturabileceğimizin farkındayız. Buradan bir müjdeyi açıklamak istiyorum. 11 ilçemizde 8'i kapalı 20'si açık olmak üzer 28 yeni spor alanımızın proje çalışmaları sürüyor. Hepsinin ihalesini bu sene tamamlayıp Ankara'mızın dört bir yanını spor tesisleriyle donatmayı hedefliyoruz. "

"HEDEFİMİZ SPOR HİZMETLERİNE ADİL VE KALİTELİ ERİŞİM"

Ankara'nın spor vizyonunu ortaya koymak için çalıştıklarını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, organizasyonda Ankara sporu için önemli bir haberi de paylaştı:

"Millettin kurtuluş ve kuruluş mücadelesinin 100. yılı anısına Ankara'mızda yapılan resmi yarış; '100. Yılda 100 kilometre bisiklet yarışı, yarı maraton' ve 10 kilometre koşuları ile Polatlı'da, 'muharebe alanında' yapılacak olan Duatepe yarı maratonu ve granfondo bisiklet yarışıdır. Milli mücadele günlerimizin ruhunu yaşatmak ve şehitlerimizi anmak için yapılan bu yarışları da önemsiyor ve destekliyoruz. Bugün burada katılımcılıkla uluslararası gururumuz olan Ankara Kent Konseyimizle gerçekleştirdiğimiz Başkent Spor Zirvesi'nde, spor faaliyetlerinin gelişmesini sağlayarak Ankara'da sporun bir yaşam biçimi haline dönmesine öncülük etmek istiyoruz. Hedefimiz, görev dönemimiz boyunca Ankara'da yaşayan herkesin spor hizmetlerine adil ve kaliteli erişimi için katkı sağlamaktır. Eminim ki, bu organizasyon ile spor kurumları birbirleri arasında iş birliklerini artıracak ve her geçen gün daha fazla hemşehrimiz sporla tanışacaktır. Sürecin sonunda ise Ankara, başkent olmaya yakışan seviyelere yükselecek ve uluslararası alanda daha fazla başarıya ulaşacaktır. "

KILIÇDAROĞLU: "BAŞKAN YAVAŞ ANKARA'YI MUSTAFA KEMAL'İN ANKARA'SI YAPACAK"

Türkiye'nin organizasyona katılan sporcularla gurur duyduğunu belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Emin olun büyük bir gururla sporcularımızı izledim. Evlatlarımız var. Her alanda başarı elde etmek için çalışıyorlar. Acaba evlatlarımıza ne kadar sahip çıkıyoruz? Mansur Başkan önemli bir adım attı, bu geceyi düzenledi" sözleriyle konuşmasına başladı.

Sporun sadece çıkıp gösteri yapmak olmadığını, stratejik düşünmeyi de sağladığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Spor, beden ve ruh sağlığını sağlamanın temelidir. Spor deyince biz genellikle gençlerimizi anlarız, ancak sporun yaşı yoktur. Bunun içinde yeşil alanlara ihtiyacımız var. Ankara beton ormanına dönüştü, yeşil alanlara ihtiyacımız var. Çubuk Barajı'nı açtınız, orayı olağanüstü güzel bir mekana dönüştürdünüz, başka alanlar da açtınız. Yeni alanlara ihtiyacımız var. Bizim, gençlerin, her yaştan insanın ihtiyacı var" dedi.

Konuşmasını yaptığı sırada Başkan Yavaş'ı ayağa kaldırarak seyircilere alkışlatan Kılıçdaroğlu, duygu dolu anlar yaşayan Yavaş'tan övgüyle bahsetti:

"O Ankara'yı gerçek anlamda Ankara yapacak, inanıyorum. O, Ankara'yı gerçek anlamda Mustafa Kemal'in Ankara'sı yapacak, buna inanıyorum. O Ankara'yı gerçek anlamda çağdaş uygarlığın merkezi haline getirecek, buna inanıyorum. Ankara'yı aynı zamanda sporun merkezi haline getirecek, buna inanıyorum. Yürekten teşekkür ediyorum. "

Açılış konuşmaların ardından organizasyonda sahne şovu yapan 200 sporcu Başkan Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu ile aile fotoğrafı çektirerek, formalarını hediye etti.

5 BİN KİŞİNİN KATILDIĞI VE CANLI YAYINLANAN SPOR ZİRVESİ İZLENME REKORU KIRDI

Spor Kulüplerinin tanıtım stantları açtığı spor zirvesinde konuşan Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da düşüncelerini, "Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ile 2 bin profesyonel sporcunun olduğu 200 profesyonel sporcunun 20 spor branşında 6 dakika içerisinde bir dünya şovu sergilediği, Kent Konseyi Yürütme ve Danışma Kurulu üyelerinin performanslarını sergilediği ve yaklaşık 5 bin Ankaralının katıldığı bir spor zirvesi yapıyoruz. Bu zirve Başkanımız Mansur Yavaş'ın çağrısı üzerine Ankara'nın spor politikalarını tüm Türkiye'ye duyurmak ve bu kentteki 1 milyondan fazla spor yapması gereken gencin tamamının lisanslı hale gelmesi, kentin sağlıklı hale gelmesi için bir manifestonun açıklandığı bir gün oldu" sözleriyle paylaştı.

Çok sayıda fotoğraf sergisinin yer aldığı zirveye ev sahipliği yaptıklarını belirten Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt ise, "Kent Konseyi ve Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı olarak ortak bir Spor Zirvesi yapıyoruz. 2 bin sporcu katılıyor. Normalleşme sürecinin başlaması ile Ankara'daki diğer bütün parklarımızda kültür ve sanat etkinliklerimiz devam ediyor. Halkımızı parklarımıza bu etkinliklerimize davet ediyoruz" dedi.

Bünyesindeki sporcuların dünya rekorları kırdığını ve büyük başarılar elde ettiğini ifade eden EGO Spor Kulübü Başkanı Akın Hondoroğlu da, "Ankara'da yapılmayan, görülmeyen bir spor zirvesi. Halil İbrahim Yılmaz ve Mansur Yavaş Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Başkanımız EGO Spor'un her zaman yanında oluyor biz de onun desteklerine karşılık Tokyo Olimpiyatlarına 11 sporcumuz ile katılıyoruz. İnşallah büyük başarılarla ülkemize geri döneceğiz" diye konuştu.

5 bin kişinin doldurduğu Gençlik Parkı'nda düzenlenen Başkent Spor Etkinliği; ABB TV, Youtube Kanalı ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı. Sosyal medya üzerinden yayınlanan canlı yayını 50 bin kişi izlerken, etkinliğe katılan sporcular da uzun bir aradan sonra ilk kez bir araya geldiklerini belirterek, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Fatma Aybabu (Yenimahalle Belediyesi Hentbol Takımı): "Çok güzel bir etkinlik. Çok sayıda sporcu var. Düzenleyenlere teşekkür ederim. "

-Ayşe Begüm Onbaşı (EGO Spor Kulübü Aerobik Jimnastik): "Daha önce böyle bir etkinliğe katılmamıştım. Çok farklı bir atmosfer. Hem buraya gelen insanların enerjisi hem de sporcu arkadaşlarımızın enerjisi çok iyi. Bu tarz etkinlikler spora olan ilgiyi artırmak için çok önemli. "

-Yiğit Hamza Aydar (Eryaman Spor Kulübü Futbol Takımı): "Uzun zamandır futbol oynuyorum ama böyle büyük bir etkinliğe katılmamıştım. Tüm Ankaralı sporcuların bir arada olması çok iyi bir şey. Teşekkür ederiz. "

-Ceylin Bayram (EGO Spor Karate): "11 yaşındayım. Severek spor yapıyorum. EGO Spor bize çok destek oluyor. Çok güzel bir organizasyon. "

-Azra Özcan (EGO Spor Karate): "EGO Spor'da karate yapıyorum. Çok keyifli ve güzel bir organizasyon. "

Etkinliğin atmosferinin herkesi çok etkilediğini söyleyen Fotoğrafçı Ozan Sağdıç da, "Bir Ankaralı olarak, severek yaşıyorum. Hem sosyal hayatı hem de siyasi hayatı izleyebiliyorum. Onun için böyle etkinliklerde bulunmak bizi hem onurlandırıyor hem de gururlandırıyor. Çok mutluyuz" dedi.

HEP BİRLİKTE ŞARKILARIN SÖYLENDİĞİ ETKİNLİK

Başkent Spor Zirvesi'nde Musa Göçmen Orkestrası ile sanatçı Selçuk Balcı da konser vererek, Başkentlilere keyifli saatler yaşattı.

Başkan Yavaş ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Gençlik Parkı'nı dolduran vatandaşlarla birlikte seslendirilen Ankara Türküsü ve Aşık Veysel'in türkülerine eşlik etti.

Şarkılarla coşku dolu anlar yaşayan Başkentlilere seslenen Selçuk Balcı, "Ben biraz heyecanlandım. Ankara'da büyüdüğüm için heyecanlanıyorum. Ankara beni büyüten bir şehir. Mansur Başkanımız kültüre, sanata ve spora verdiği değer gösterdi. Ankara'nın bir çok yerinde şuan konserler yapılıyor. Umarım daha fazlası da gelir. Her şey için teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Habermetre