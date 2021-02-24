Ankara Keçiörengücü, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı
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Ankara Keçiörengücü, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

24.02.2021 17:03 | Son Güncelleme: 24.02.2021 17:06
Ankara Keçiörengücü, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 24. haftasında 28 Şubat Pazar günü sahasında Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 24. haftasında 28 Şubat Pazar günü sahasında Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Aktepe Tesisleri'nde teknik direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, koordinasyon çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma oynadı.

Başkent ekibinde, Royal Hastanesi Bandırmaspor ile yapılan maçta forma giyen oyuncular dinlenirken, antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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