Ankara'da yangın var mı? Ankara'da devam eden yangın var mı?
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Ankara'da yangın var mı? Ankara'da devam eden yangın var mı?

Ankara'da yangın var mı? Ankara'da devam eden yangın var mı?
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Peş peşe çıkan yangınlar sonrası doğal yaşamı büyük zarara uğrayan Türkiye'de, yangınlar gündemde olmaya devam ediyor. Vatandaşlar kendi yaşadığı şehirlerde yangın olup, olmadığı ile ilgili arama yapmakta. Bu bağlamda Başkent Ankara'da yangın var mı? Ankara'da devam eden yangın var mı? konuları araştırılmakta.

Türkiye yangınla mücadele etmeye devam ediyor. Yangınlarla mücadelesinde 6. güne uyanan Türkiye'de vatandaşlar özellikle yaşadıkları şehirler ile ilgili arama yapmakta. Peki, Türkiye'nin Başkenti Ankara'da yangın var mı? Ankara'da devam eden yangın var mı? İşte detaylar...

ANKARA'DA DEVAM EDEN YANGIN VAR MI?

Ankara'da 3 gün önce Kızılcahamam ilçesine bağlı Çavuşlar Köyü'nde orman yangın 30 Temmuz günü kontrol altına alınmıştı. Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Nallıhan Kuş Cenneti yakınlarındaki alanda bugün çıkan yangın ise itfaiye ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmalarına devam edilmektedir.

ANKARA'DA DEVAM EDEN YANGIN VAR MI?

Nallıhan Kuş Cenneti yakınlarındaki alanda çıkan yangının kontrol altına alımasının ardından şuan için Ankara'da devam eden yangın bulunmamaktadır.

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