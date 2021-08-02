Ankara'da yangın var mı? Ankara'da devam eden yangın var mı?

Peş peşe çıkan yangınlar sonrası doğal yaşamı büyük zarara uğrayan Türkiye'de, yangınlar gündemde olmaya devam ediyor. Vatandaşlar kendi yaşadığı şehirlerde yangın olup, olmadığı ile ilgili arama yapmakta. Bu bağlamda Başkent Ankara'da yangın var mı? Ankara'da devam eden yangın var mı? konuları araştırılmakta.