Ankara'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen 46 AJ 145 plakalı otomobil, Ankara-Konya karayolu Gölbaşı girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki bir alışveriş merkezinde park halinde bulunan 5 araca çarptı.
Devrilen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.