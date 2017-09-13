Ankara'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Ankara'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Ankara'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen 46 AJ 145 plakalı otomobil, Ankara-Konya karayolu Gölbaşı girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki bir alışveriş merkezinde park halinde bulunan 5 araca çarptı.

Devrilen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.