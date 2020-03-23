Ankara'da koronavirüs tedbirleri Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı denetimler sürerken, Şereflikoçhisar ilçelerinde de 65 yaş üstü vatandaşların istekleri yerine getiriliyor.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı denetimler sürerken, Şereflikoçhisar ilçelerinde de 65 yaş üstü vatandaşların istekleri yerine getiriliyor.

Kahramankazan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri pastahane ve lokantalarda çalışan personelin maske, kep, bone ve eldiven takma zorunluluğu ile genel hijyen kurallarına uyulmasına ilişkin denetimlerini sürdürüyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un talimatları doğrultusunda zabıta ekipleri koronavirüsle mücadele kapsamda seferber oldu.

Ekipler, tedbirler kapsamında açık olan lokanta ve pastahaneleri denetledi. Kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere gerekli cezai işlem uygulanırken, kurallara uyan işletmelere de hassasiyetlerinden dolayı teşekkür edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Serhat Oğuz, denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceğini ve vatandaşların mağdur edilmemesi için ellerinden geleni yapacaklarını bildirdi.

Şereflikoçhisar'da vatandaşların istekleri yapılıyor

Şereflikoçhisar ilçesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu" 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların isteklerini yerine getirmek için 24 saat hizmet veriyor.

İlçe genelinde 4 araç ve 20 personelle vatandaşların taleplerini yerine getiren destek grubu, başta sağlık hizmetleri olmak üzere, pazar, market ve diğer ihtiyaçların karşılanması için de 24 saat esasına göre görev yapıyor.

Belediye Başkanı Memiş Çelik, yaptığı açıklamada, özellikle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma yasağına uymalarını ısrarla istediklerini belirterek, "Şu an çok kritik bir dönemden geçiyoruz alınan önlemler, sürdürülen çalışmalar koronavirüs illetinden etkilenmememiz için yapılmaktadır." diye konuştu.

Kaynak: AA