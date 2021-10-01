ANKARA (AA) - İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliğinde "Gençlik iklim değişikliği için eylemde" etkinliği düzenlendi.

Büyükelçilik konutunda düzenlenen etkinlikte Büyükelçi Sir Dominick Chilcott, mevcut durumda iklim krizinin küresel olarak topyekün seferberlik gerektirdiğini belirterek, "Bütün paydaşların aynı hedef için birlikte çalışması oldukça elzem." dedi.

Kapsayıcılık ilkesiyle hareket ederek herkesi bu sürece dahil ettiklerini belirten Chilcott, şöyle devam etti:

"Bu iş birliğinin en önemli aktörleri olan gençler için de önemli girişimlerimiz oldu. İlk olarak COP-26 (Birleşmiş Milletler 26. İklim Değişikliği Konferansı) ofisimizde özel bir gençlik birimi oluşturduk. COP-26 sivil danışmanlık ve gençlik meclisini kurduk. Öncelikli amacımız gençlerin karar alma süreçlerine daha fazla katılımını sağlamak ve onların seslerini duyurmak."

Büyükelçilikleri için iklim değişikliğinin en önemli önceliklerinden biri olduğunu ve bu konuda Türkiye'deki iklim paydaşları ile de iş birliklerini güçlendirdiklerini kaydeden Büyükelçi Chilcott, bu kapsamda hükümet, yerel yönetimler, sivil kuruluşlar, özel sektör temsilcileri ve akademisyenlerle görüşmeler yaptıklarını anlattı.

Chilcott, "Böylece Türkiye'nin başarılarını ve karşılaştığı zorlukları daha iyi anlıyoruz. Ayrıca yerel iklim eylemi, sıfır atık, sürdürülebilir ulaşım, iklim dirençli altyapı ve deniz biyoçeşitliliği gibi konularda projeleri hayata geçiriyoruz." dedi.

Çalışmalarına gençler, kadınlar gibi kilit paydaşları da dahil etmeye dikkat ettiklerini aktaran Chilcott, Dünya Kadınlar Günü'nde Türkiye'de iklim konusunda lider kadınlarla bir araya geldiklerini, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ise gençlerle buluştuklarını kaydetti.

Chilcott, "Bugün de burada gençlerle birlikte olmak gerçekten bir onur. Sizlerin iklim değişikliği ile mücadele kararlılığınızı çok takdir ediyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan İngiltere'deki karbon salınımının azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara da değinen Chilcott, İngiliz hükümetinin karbon salınımını 2030'a kadar yüzde 68 ve 2050'ye kadar yüzde 80 azaltılmasını amaçlayan iki programının olduğunu anlattı.

Chilcott, 2030 programının çok hırslı olduğuna işaret ederek, bu hedefi başarmak için İngiliz hükümetinin 2030'dan itibaren fosil yakıt kullanan arabaların satışını yasaklayacağını dile getirdi.

Etkinliğe katılan iklim aktivistleri de iklim değişikliğiyle mücadele konusunda kişisel faaliyetleri ve tecrübelerini paylaştı.