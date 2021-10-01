Ankara'da 'Gençlik iklim değişikliği için eylemde' etkinliği yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da "Gençlik iklim değişikliği için eylemde" etkinliği yapıldı

AA / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel
Ankara'da

İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliğinde "Gençlik iklim değişikliği için eylemde" etkinliği düzenlendi.

ANKARA (AA) - İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliğinde "Gençlik iklim değişikliği için eylemde" etkinliği düzenlendi.

Büyükelçilik konutunda düzenlenen etkinlikte Büyükelçi Sir Dominick Chilcott, mevcut durumda iklim krizinin küresel olarak topyekün seferberlik gerektirdiğini belirterek, "Bütün paydaşların aynı hedef için birlikte çalışması oldukça elzem." dedi.

Kapsayıcılık ilkesiyle hareket ederek herkesi bu sürece dahil ettiklerini belirten Chilcott, şöyle devam etti:

"Bu iş birliğinin en önemli aktörleri olan gençler için de önemli girişimlerimiz oldu. İlk olarak COP-26 (Birleşmiş Milletler 26. İklim Değişikliği Konferansı) ofisimizde özel bir gençlik birimi oluşturduk. COP-26 sivil danışmanlık ve gençlik meclisini kurduk. Öncelikli amacımız gençlerin karar alma süreçlerine daha fazla katılımını sağlamak ve onların seslerini duyurmak."

Büyükelçilikleri için iklim değişikliğinin en önemli önceliklerinden biri olduğunu ve bu konuda Türkiye'deki iklim paydaşları ile de iş birliklerini güçlendirdiklerini kaydeden Büyükelçi Chilcott, bu kapsamda hükümet, yerel yönetimler, sivil kuruluşlar, özel sektör temsilcileri ve akademisyenlerle görüşmeler yaptıklarını anlattı.

Chilcott, "Böylece Türkiye'nin başarılarını ve karşılaştığı zorlukları daha iyi anlıyoruz. Ayrıca yerel iklim eylemi, sıfır atık, sürdürülebilir ulaşım, iklim dirençli altyapı ve deniz biyoçeşitliliği gibi konularda projeleri hayata geçiriyoruz." dedi.

Çalışmalarına gençler, kadınlar gibi kilit paydaşları da dahil etmeye dikkat ettiklerini aktaran Chilcott, Dünya Kadınlar Günü'nde Türkiye'de iklim konusunda lider kadınlarla bir araya geldiklerini, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ise gençlerle buluştuklarını kaydetti.

Chilcott, "Bugün de burada gençlerle birlikte olmak gerçekten bir onur. Sizlerin iklim değişikliği ile mücadele kararlılığınızı çok takdir ediyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan İngiltere'deki karbon salınımının azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara da değinen Chilcott, İngiliz hükümetinin karbon salınımını 2030'a kadar yüzde 68 ve 2050'ye kadar yüzde 80 azaltılmasını amaçlayan iki programının olduğunu anlattı.

Chilcott, 2030 programının çok hırslı olduğuna işaret ederek, bu hedefi başarmak için İngiliz hükümetinin 2030'dan itibaren fosil yakıt kullanan arabaların satışını yasaklayacağını dile getirdi.

Etkinliğe katılan iklim aktivistleri de iklim değişikliğiyle mücadele konusunda kişisel faaliyetleri ve tecrübelerini paylaştı.

AA / Fuat Kabakcı - Son Dakika Haberleri
Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan'ın maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddiaları uluslararası hukuka aykırı

Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan'ın maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddiaları uluslararası hukuka aykırı

 Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi yayımlandı Açıklaması

Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi yayımlandı Açıklaması

 MGK Bildirisi: '(İklim değişikliği) Türkiye'nin, her uluslararası meselede olduğu gibi bu konuda da üzerine düşenleri yapacağı belirtilmiştir.'

MGK Bildirisi: "(İklim değişikliği) Türkiye'nin, her uluslararası meselede olduğu gibi bu konuda da üzerine düşenleri yapacağı belirtilmiştir."
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Joe Biden Hulusi Akar Devlet Bahçeli
Magazin Ebru Şallı Amelia Hamlin
Spor Stefan Kuntz Umut Meraş Fatih Terim Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Donald Trump Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mehmet Topal Angela Merkel
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ankara'da 'Gençlik iklim değişikliği için eylemde' etkinliği yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 18:05:40. #1.12#