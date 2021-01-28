Ankara Adliyesi önünde avukatlardan protesto
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Ankara Adliyesi önünde avukatlardan protesto

28.01.2021 15:17 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:20
Ankara Adliyesi önünde avukatlardan protesto

Ankara Barosuna mensup bir grup avukat, çoklu baroya karşı gerçekleştirilen eyleme katılan meslektaşları hakkında soruşturma başlatılması nedeniyle eylem yaptı.

Ankara Barosuna mensup bir grup avukat, çoklu baroya karşı gerçekleştirilen eyleme katılan meslektaşları hakkında soruşturma başlatılması nedeniyle eylem yaptı.

Sıhhiye'deki adliye binası önünde toplanan avukatlar, "savunma olmadan adalet olmaz", "savunma teslim olmayacak" ve "susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" yazılı pankartlar açtı.

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, çoklu baro sistemine karşı temmuz ayında Ankara'da düzenlenen eyleme katılan 23 avukat hakkında savcılıkça soruşturma başlatıldığını söyledi.

Baroların, içi boş, sesi kısık, cübbesi düğmeli topluluklara dönüştürülmek istendiğini savunan Sağkan, meslektaşlarının, baskı ve tahakküm çabasına karşı seslerini duyurmak için bir araya geldiklerini ifade etti.

Haklarında soruşturma açılan avukatlar üzerinden bütün meslek mensuplarına gözdağı verilmek istendiğini öne süren Sağkan, "23 meslektaşımız hakkında başlatılan soruşturma, mesneti korku, niyeti gözdağı olan beyhude bir çabadan ibarettir." dedi.

Soruşturma açılan avukatların mesleğin onurunu savunduğunu dile getiren Sağkan, meslektaşlarının yanında olduklarını vurguladı.

Açıklamanın ardından avukatlar, kısa bir süre slogan attıktan sonra adliye önünden ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl

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