Anastasiadis: Garantilerden ve Türk askerinden kurtulmuş bir devlet kurma hayali içerisindeyiz KIBRIS Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, "Türkiye'nin Kıbrıs üzerindeki garantisinin modası geçmiştir.

KIBRIS Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, "Türkiye'nin Kıbrıs üzerindeki garantisinin modası geçmiştir. Garantilerden ve Türk askerinden kurtulmuş bir devlet kurma hayali içerisindeyiz" dedi.

Dış Rumlar Konseyi'nin telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantısında konuştu. Anastasiadis, Türkiye'nin Kıbrıs üzerindeki garantisinin modasının geçtiğini söyleyerek, "Garantilerden ve Türk askerinden kurtulmuş bir devlet kurma hayali içerisindeyiz. Kıbrıs sorununda şantaj taktiklerini ve tehdit altında müzakereyi kabul etmem söz konusu değil" dedi.

'ERDOĞAN'IN HAYALLERİ GERÇEK OLMASIN'Türkiye'nin son dönemde Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandırdığını öne süren Nikos Anastasiadis, "Türkiye'yi engellemenin tek yolu; kararlı tavır sergilenerek bedel ödetecek uygun tedbirleri almaktır. Türkiye'ye Doğu Akdeniz'de elini kolunu sallayarak hareket etmeye devam edemeyeceği açıkça belirtilmesi gerekir" dedi.Dış Rumlar Dünya Federasyonu (POMAK) Başkanı Andreas Papaeripidis de telekonferansa katılan Rumlara, "Yaşadığımız ülkelerde koordineli ve ikna edici olalım ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayalleri gerçek olmasın" dedi.GARANTÖRLÜĞE BÜYÜK DESTEK

Rum liderin açıklamalarına karşın KKTC'de garantörlüğe büyük oranda destek olduğu yapılan anket sonuçlarında belirlendi. Kıbrıs Türk halkının yüzde 83,6'sı yapılan ankette 'Türkiye'nin garantörlüğü konusunda ne düşünüyorsunuz?' sorusuna 'Aynen devam etmeli', yüzde 5,9'u 'İptal edilmeli' ve yüzde 5,5'i ise 'Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler'in (BM) garantör olmalı' dedi.

Kaynak: DHA