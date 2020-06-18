Anadolu Sosyal Sorumluluk Derneği Başkanı Gökalp, engellilere yönelik çalışmaları değerlendirdi Anadolu Sosyal Sorumluluk Derneği Başkanı Kadir Can Gökalp, engellilere son yıllarda verilen hakları anımsattı.

Anadolu Sosyal Sorumluluk Derneği Başkanı Kadir Can Gökalp, engellilere son yıllarda verilen hakları anımsattı.

Gökalp, yaptığı yazılı açıklamada, bir siyasi parti il başkanının Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaretinde yaptığı açıklamaların kendilerini üzdüğünü belirtti.

15 yıldır engellilerle ilgili Türkiye'de çok önemli gelişmeler yaşandığını ifade eden Gökalp, şunları kaydetti:

"Sayın Mehmet Özhaseki bakanımızın belediye başkanlığı döneminde camiamıza nasıl özen gösterdiğini tüm siyasi görüşteki engelli kardeşlerimiz çok iyi bilir ve kendisini çok severler. Talihsiz açıklama yapan sayın siyasi parti il başkanı ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Türkiye ve Kayseri genelindeki bazı haklarımız hakkında bilgilendirme yapmayı faydalı görüyoruz. Mecburi çalıştırılması gereken engelli oranı daha önce yüzde 1 olmasına rağmen uygulanmıyordu ama şu anda yüzde 3'e çıkartılmış ve EKPSS ile binlerce engelli, devlet kadrolarında istihdam edilmektedir. Engelli araçlarında ÖTV ve MTV indirimi sağlanmıştır. 2022 sayılı kanun ile engellilere aylık maaş bağlanmıştır. Erişilebilirlik Yasası sayesinde her yere ulaşılabilirliğimiz sağlanmıştır."

Son yıllarda engellilere verilen haklara değinen Gökalp, bunların kendilerini sevindirdiğini ifade etti.

Gökalp, engellilerin geçmişte temin edemediği protez-ortez, tekerlekli sandalye, işitme cihazı, görme engelliler için baston gibi hayatlarını kolaylaştırıcı ve tedavi edici cihazların, devlet tarafından karşılandığını anımsatarak, şunları anlattı.

"Engellilere ücretsiz ve indirimli ulaşım hakkı sağlanmıştır. Ağır engelli yakını bulunan ailelerimizin geçim sıkıntısını bir nebze olsun rahatlatmak için evde bakım yardımı yapılmaktadır. Her türlü bakıma muhtaç engelli kardeşlerimizin hayatı boyunca bakımını üstelenen kamu ve özel rehabilitasyon merkezleri açılmıştır. Engellilerin iş kurmasına yardımcı olmak maksadıyla bir çok destek verilmektedir. Engellilerimize telefon, internet, su ücretlerinde indirim yapılmakta olup Büyükşehir Belediyemiz tarafından su ücretinde yüzde 50 indirim sağlanmaktadır. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde Engelliler Şube Müdürlüğü kurularak engellilerin tüm sorunları ile ilgilenilmektedir. Diğer ilçe belediyelerimizde de aynı birim mevcuttur."

Belediyeler tarafından engellilere evde temizlik hizmeti de sunulduğunu vurgulayan Gökalp, Büyükşehir Belediye tarafından engelsiz çocuk evleri açıldığını, engellilerin her türlü faaliyetlerini yapabileceği Engelsiz Yaşam Merkezinin de en kısa zamanda hizmete gireceğini kaydetti.

Gökalp, belediyeye ait bütün otoparklardan engellilerin ücretsiz yararlandığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Engelli kamu personelinin tayin işlerinde öncelik sağlanmaktadır. Anayasamıza engelliler sağlanan haklar konusunda pozitif ayrımcılık maddesi konulmuştur. 'Evden çıkamaz' denilen biz engellilerin Büyükşehir Belediyemiz tarafından Erciyes'e ulaşımı sağlanmış olup burada her yıl Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen engellilere ev sahipliği yaparak Engelliler Kar Festivali düzenlenmektedir. Engellilerin güzel zaman geçirebileceği hobi bahçelerinde pozitif ayrımcılık yapılarak kura çekilmeksizin ve indirimli olarak yer tahsis edilmektedir. Bu ve buna benzer birçok madde sayabileceğimiz gibi belirttiğimiz maddelerin uygulama tarihlerine bakıldığı zaman mevcut açıklamanın ne kadar talihsiz olduğu aşikardır."

Kaynak: AA