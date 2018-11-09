Anadolu Hamidiye Tabyaları" Ziyarete Açıldı

Sultan 2. Abdülhamid'in emriyle 1892 yılında Mareşal Asaf Paşa tarafından inşa edilen Anadolu Hamidiye Tabyaları, restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açıldı.

Çanakkale'de Barbaros Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tarihi tabyalarda (Bir bölgeyi savunmak için yapılan ve silahlarla güçlendirilen yapı) 2014 yılında başlayan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının ihalesiyle restorasyonu 40 milyon liralık bedelle tamamlanan 105 dönümlük alanda, Çanakkale Deniz Savaşları sırasında boğaz savunmasında kullanılan 10 bonet (tabya) bulunuyor.

Alanda yapılan düzenleme ve yenileme çalışmalarıyla bonetler, bölge halkının sosyal yaşam merkezi haline dönüştürüldü. Denize paralel bölümdeki 10 bonet, butik müze haline getirildi ve Çanakkale Savaşları, burada ziyaretçilere farklı bir konseptle anlatıldı.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, halkın ziyaretine açılan bölgeyi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Troya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan ve protokol üyeleri ile birlikte gezerek yetkililerden bilgi aldı.

"Terk edilmiş haldeydi"

İsmail Kaşdemir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tabyaların bugün itibarıyla hizmete açıldığını söyledi.

Anadolu Hamidiye Tabyaları'nın 2. Abdülhamit tarafından Çanakkale Boğazı'nın İstanbul'un güvenliğini sağlamak üzere inşa edilmiş tarihi bir mekan olduğunu hatırlatan Kaşdemir, "Bu tabyalar 1915 Çanakkale Deniz Savaşı'nda bizzat sıcak çatışmanın içerisinde olmuş, topçu birliklerinin görevlerini en iyi şekilde yaptığı tabyalardan bir tanesiydi. Savaş sonrasında dönem dönem askeri hizmetlerde kullanılmış, terk edilmiş haldeydi. 2011 yılında bu tabyayla alakalı Kültür ve Turizm Bakanlığı restorasyon çalışmalarına başladı. 2014 yılında ihalesi yapılarak bu tabya için çalışmalara başlandı. 2017 yılında da restorasyon çalışmaları tamamlandı." diye konuştu.

"Yaşam merkezi olacak"

Kültür ve Turizm Bakanlığınca restore edilen tabyaların sorumluluğunun, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı olarak kendilerinde olduğunu anlatan Kaşdemir, şöyle devam etti:

"Çanakkale'nin merkezinde, geniş, 105 dönümlük tarihi mekan çok işlevli hale getirildi. Bonetlerdeki müzeleriyle, tören alanıyla, oyun parklarıyla burası bir yaşam merkezi olacak. Sadece belirli zaman aralıkları içinde açılmış bir yer olmaktan ziyade, Çanakkale'nin tam merkezinde insanların gün boyunca müze ziyareti, parklarda zaman geçirmeleri ve boğazı seyretmeleri konusunda tam bir yaşam merkezi haline gelecek. Tabiri caizse tam bir 'millet bahçesi' olacak. Bugün itibariyle Çanakkale'ye böyle bir eser kazandırılmış olmasından mutluyuz ve haklı gururunu yaşıyoruz. Bütün halkımızı buraya davet ediyorum. Ziyarete bekliyorum."

Kaşdemir, alandaki restorasyonun yaklaşık 40 milyon liraya mal olduğunu belirterek, "Bu da hükümetimizin tarihi mekanlara ne kadar çok önem verdiğinin bir göstergesidir. Bugün fiilen bir ziyarete açma çalışmasıydı. Önümüzdeki süreçte uygun görülen bir tarihte, üst düzey geniş katılımla resmi açılışını yapacağız." ifadelerini kullandı.