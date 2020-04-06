Anadolu Ajansı 100 yaşında Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Anadolu Ajansının (AA) 100. yılını kutladı.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Anadolu Ajansının (AA) 100. yılını kutladı.

Vali Dağlı, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, kurumun Kurtuluş Savaşı'ndan günümüze kadar üstlendiği misyonu özveriyle yerine getirdiğini belirtti.

AA'nın ülkenin gurur kaynağı olmaya devam ettiğini vurgulayan Dağlı, "Çalışmalarını milli şuurla yürüten, dünyanın en saygın ajanslarından biri olan Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de mesajında, Anadolu Ajansının cumhuriyet tarihine tanıklık ettiğini belirterek, kurumun 100. yılını kutladı.

Belediye Başkanı Faruk Özlü ise mesajında şunları kaydetti:

"İlkeli, sorumlu ve güvenilir haber kaynağı, ulusal haber ajansımız, Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü canıgönülden tebrik ediyor, köklü kuruluşumuzun başarılarının artarak devam etmesini diliyorum."

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, mesajında milli mücadele yılları sırasında kurulan Anadolu Ajansının kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve Türk milletini örgütlemek için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla hayata geçirilerek başarılarla dolu bir asrı geride bıraktığını belirtti.

Anadolu Ajansının kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamıyla iç ve dış politikasına tanıklık ettiğini belirten Çakar, "Anadolu Ajansı, yaptığı başarılı çalışmalarla günümüzde sadece ülkemizin değil, dünyanın da önde gelen haber ajansları arasındaki yerini almıştır. Düzce Üniversitesi olarak, milletimize ve tüm insanlara doğru, tarafsız ve sağlıklı bilgilendirme görevini başarıyla icra eden Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutlar, tüm çalışanlarını tebrik eder, bu güzide kurumumuza başarılarla dolu nice asırlar dileriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA