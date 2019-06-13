Amerikan şirketlerinden Trump'a Çin mektubu
600'den fazla Amerikan şirketinin Başkan Donald Trump'a gönderdiği mektupta, "(Çin'e) Ek gümrük vergilerinin, Amerikan işletmeleri, çiftçileri, aileleri ve ekonomisi üzerinde önemli, olumsuz ve uzun vadeli etkileri olacağını ilk elden biliyoruz" çağrısında bulundu.
600'den fazla Amerikan şirketinin Başkan Donald Trump'a gönderdiği mektupta, "(Çin'e) Ek gümrük vergilerinin, Amerikan işletmeleri, çiftçileri, aileleri ve ekonomisi üzerinde önemli, olumsuz ve uzun vadeli etkileri olacağını ilk elden biliyoruz" çağrısında bulundu.
Kaynak: Dunya.com
Bursalı firma yeni mağazasının açılışında ürünleri 10 yıl önceki fiyatlarla satışa sununca izdiham yaşandı