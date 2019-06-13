Amerikan şirketlerinden Trump'a Çin mektubu

600'den fazla Amerikan şirketinin Başkan Donald Trump'a gönderdiği mektupta, "(Çin'e) Ek gümrük vergilerinin, Amerikan işletmeleri, çiftçileri, aileleri ve ekonomisi üzerinde önemli, olumsuz ve uzun vadeli etkileri olacağını ilk elden biliyoruz" çağrısında bulundu.

Amerikan şirketlerinden Trump'a Çin mektubu

600'den fazla Amerikan şirketinin Başkan Donald Trump'a gönderdiği mektupta, "(Çin'e) Ek gümrük vergilerinin, Amerikan işletmeleri, çiftçileri, aileleri ve ekonomisi üzerinde önemli, olumsuz ve uzun vadeli etkileri olacağını ilk elden biliyoruz" çağrısında bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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