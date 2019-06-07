Amazon Tepe Yöneticisi Jeff Bezos: 10 yıl içinde insan yerine 'robot eller' kullanılacak
Amazon şirketinin kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, 10 yıl içinde insan eliyle yapılan depo işlerinde robotların kullanılacağını duyurdu
Amazon şirketinin kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, önümüzdeki 10 yıl içinde insan eliyle yapılan işlerde robotların kullanılacağını söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Las Vegas kentindeki 're: MARS' konferansında konuşan Bezos, "İnsanlar kadar güvenilir ticari robotlar önümüzdeki 10 yılda dünya çapındaki depolarımızda çalışacak." dedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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