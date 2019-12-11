Amasya'da çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

11.12.2019 01:58 | Son Güncelleme: 11.12.2019 02:14

Amasya'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Muammer Karakoç, boşanma aşamasında olduğu ve daha önce bıçakla yaraladığı eşi Cemile Karakoç'un işlettiği simit fırınına babası Osman Karakoç'la gitti.

Kısa süre sonra fırında çalışan Ferdi E. ve Cemile Karakoç'un kardeşi Engin Kiraz ile baba ve oğlu arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Muammer Karakoç, araçtan aldığı tüfekle rastgele ateş açtı, Ferdi E. ve Engin Kiraz ise bıçakla karşılık verdi.

Olayda, Ferdi E. ve Engin Kiraz tüfekle, Muammer ve Osman Karakoç bıçakla yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: AA