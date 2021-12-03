Amasya'da aramaya yapılan araçta 183 uyuşturucu hap bulundu - Haberler
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Amasya'da aramaya yapılan araçta 183 uyuşturucu hap bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Amasya'da aramaya yapılan araçta 183 uyuşturucu hap bulundu

Amasya'da jandarma ekiplerinin arama yaptığı araçta 183 uyuşturucu hap bulundu.

AMASYA (İHA) - Amasya'da jandarma ekiplerinin arama yaptığı araçta 183 uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, uyuşturucu getirileceği bilgisi alınması üzerine çeşitli noktalarda önlem aldı. Doğantepe köyü civarında durdurulan bir otomobilde narkotik dedektör köpeği "Puslu" ile arama yapıldı. 183 adet uyuşturucu hap bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli Ç.V. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmesi sonrasında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - AMASYA

Amasya'da aramaya yapılan araçta 183 uyuşturucu hap bulundu

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