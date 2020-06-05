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Altın düştü, Brent petrol 42 doları aştı

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tahvil alımlarını artıracağını açıklaması, altın fiyatlarının 1,700 doların altına çekilmesine neden oldu.

Altın düştü, Brent petrol 42 doları aştı
05.06.2020 17:36 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:36

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tahvil alımlarını artıracağını açıklaması, altın fiyatlarının 1,700 doların altına çekilmesine neden oldu. ECB dünkü toplantıda koronavirüs salgını sonrası başlatılan 750 milyar euro değerinde olan varlık alım programını (PEPP) 600 milyar euro artırarak 1.35 trilyon euroya yükseltti ve en erken Haziran 2021 olacak şekilde uzattı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun üretim kısıntısına ilişkin toplantıyı Cumartesi günü yapacaklarına ilişkin haberin duyulmasıyla yeniden 40 doların üzerine çıkan Brent petrolün fiyatı 42 doları da aştı.

Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5.41 artışla 42.05 dolara, ABD Batı Teksas Hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 4.49 artışla 39.60 dolara yükseldi.Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 2.43 düşüşle 17.28 dolar,altın, yüzde 2.26 düşüşle 1,674.94 dolar,bakır, yüzde 0.30 artışla 5,525.00 dolar,platin, yüzde 4.23 düşüşle 807.67 dolar,paladyum yüzde 0.46 artışla 1,945.42 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 367 liraya, çeyrek altın 605 liraya, Cumhuriyet altını da 2,411 liraya düştü.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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