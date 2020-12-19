Altıeylül Belediyesinden sağlıkçılara tulum desteği
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Altıeylül Belediyesinden sağlıkçılara tulum desteği

19.12.2020 12:41 | Son Güncelleme: 19.12.2020 12:50
Altıeylül Belediyesinden sağlıkçılara tulum desteği

Altıeylül Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık görevlilerine 1000 tane koruyucu tulum verildi.

Altıeylül Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık görevlilerine 1000 tane koruyucu tulum verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 sürecinde Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşların virüse yakalanma olasılığını en aza indirilmek istenirken, Balıkesir Devlet Hastanesine 500, Atatürk Şehir Hastanesine 500 olmak üzere 1000 koruyucu tulum desteği sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, "Bu savaşın en ön cephesinde çetin bir mücadele veren sağlık çalışanlarını el üstünde tutmamız gerekiyor. Bir savaşta Mehmetçiklerimiz ne ifade ediyorsa, sağlık çalışanlarımız da aynı şeyi ifade ediyor." ifadesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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