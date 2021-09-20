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Altay'ın Rize yolculuğu başladı

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Altay'ın Rize yolculuğu başladı

Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'la karşılaşacak Altay, karşılaşma için hava yoluyla Trabzon'a gitti.

Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'la karşılaşacak Altay, karşılaşma için hava yoluyla Trabzon'a gitti.

Trabzon'dan kara yoluyla Rize'ye geçecek siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Ahmed Rayan, Cesar Pinares, Martin Rodrigues, Andre Poko ve Eren Erdoğan kafilede yer almadı.

Altay, karşılaşma için son çalışmasını Rize'de gerçekleştirilecek.

Çaykur Didi Stadı'nda yarın saat 17.00'de başlayacak Çaykur Rizespor-Altay müsabakasında hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
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