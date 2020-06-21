Altay-Akhisarspor maçından notlar TFF 1'inci Lig'de koronavirüs salgını nedeniyle sezona verilen yaklaşık 3 aylık aranın ardından Altay'ın evinde Akhisarspor'u ağırladığı karşılaşmaya konuk ekip eksik kadroyla çıktı.

TFF 1'inci Lig'de koronavirüs salgını nedeniyle sezona verilen yaklaşık 3 aylık aranın ardından Altay'ın evinde Akhisarspor'u ağırladığı karşılaşmaya konuk ekip eksik kadroyla çıktı. Cuma günü yapılan koronavirüs testi sonuçları pozitif çıkan Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Akhisarsporlu futbolcular Ergin Keleş, Burhan Eşer ve Vrsajevic ile Antrenör Muhammed Türkmen, karantinada oldukları için müsabakada görev alamadı.

Yılmaz Vural'ın yokluğunda Akhisarspor'u Yardımcı Antrenör Mehmet Demirtaş sahaya çıkardı. Akhisarspor'da toplam 12 kişide Covid-19'a rastlanmıştı. Konuk ekipte ayrıca sakatlıkları bulunan Muhammet Reis, Hasan Ali ve Alperen de forma giyemedi. Yeşil-siyahlı takımdaki eksiklerin tamamlanması için altyapıdan Halil Yeral, Doğukan Nelik ve Ali Kaan Güneren 21 kişilik maç kadrosuna dahil edildi. Akhisar'da Ergin'in yerine Hadzic ilk 11'de oynadı.

Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, orta saha oyuncusu Kerim'i yanında oturturken ilk 11'de uzan aradan sonra stoper İbrahim Öztürk'e şans verdi. Siyah-beyazlı takımda şimdiye kadar stoper olarak görev alan Abdülhamit'i sağ beke monte eden Yalçın Koşukavak, sağ bek Erhan'ı ise sağ kanatta görevlendirdi. Siyah-beyazlılarda ön liberoda Segbefia'nın yerine ise Yılmaz oynadı.

Kaynak: DHA