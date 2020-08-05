Fenerbahçe yöneticisi Alper Pirşen'den harcama limiti tepkisi: Federasyonun açıklaması komedi Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen, harcama limitleriyle ilgili yaptıkları itirazın talimatın farklı uygulanması yönünde olmadığını söyledi. Pirşen ayrıca bazı oyuncularla görüşüp anlaştıklarını da dile getirdi.

Fenerbahçe Yönetim kurulu Üyesi Alper Pirşen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan takım harcama limitleriyle ilgili bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Pirşen'in açıklamaları şöyle:

Harcama limitleri teknik direktörlük konusunu etkilemiyor. Çünkü TFF'nin zorunlu pozisyonlarından biridir, teknik adam, teknik sorumlu. Dolayısıyla bir kulüp sadece maddi kısıtlamalar sebebiyle teknik sorumlusuz bırakılamaz. Hocamızın başarılı olmasını canı gönülden istiyorum. Her bir Fenerbahçeli'nin içine sindiğini tahmin ediyorum. Bu manada gerçekten fark oluşturacağına da inanıyorum."

"FEDERASYONUN AÇIKLAMASI BİZİM AÇIMIZDAN KOMEDİ"

Şu anda bize istinaden yapıldığını düşündüğümüz açıklama ya da bizim gibi birkaç kulübe hitaben yapıldığını düşündüğümüz açıklama bizim açımızdan komedi. Çünkü açıklanan şeyleri kusura bakmayın bunu söylemek zorundayım ama federasyonun birçok yöneticisine tek tek izah etmek zorunda kaldık, bundan 1 sene önce. Yani bize geri izah etmeleri gereken detaylar değil bunlar. Teknik olarak bu konuları acı ama gerçek federasyondan çok daha iyi biliyoruz. Zaten bu konudaki çalışmaların da lokomotifi Fenerbahçe ve birkaç güzide kulübümüz olmuştur. Hatta federasyonun kendisinin bu konuda hiçbir katkısı olmamıştır. Onlar İspanya'dan devşirdiğimiz diyelim sistemin en önemli kısmı olan motorun beynini alıp çıkarıp çalışmayan bir araba haline getirmiştir, sistemi. Dolayısıyla federasyonun bu sürece tek katkısı bu olumsuz katkı olmuştur. Haliyle detaylı açıklama yapmalarına gerek yok, zaten biz zamanında her şeyi uzun uzun açıkladık. Bu birinci aşama. Peki, biz niye bu işe isyan ediyoruz? Öncelikle bugün bazı kulüplerden de açıklamalar geldiğini gördük; 'biz, zaten hesaplayabiliyorduk bunları, bildiğimiz rakamlardı' gibi açıklamalar yapıldı. Biz de hesaplayabiliyorduk. Bizim şaşırdığımız şu oldu; biz zaten federasyonun talimatlarına dayanarak yaptığımız hesaplamalarda harcama limitimiz eksi çıkıyordu. Ona rağmen zannedersem daha çok tepki toplamamak veya gülünç duruma düşmemek adına bize halen açıklamasını bilmediğimiz bir şekilde artı bir limit tahsis edildi. Ama yine gülünç bir miktar tahsis edildi. Bizim sistemle ilgili eleştirilerimiz, talimat uygulanmıyor ya da farklı uygulanıyor şeklinde değil. Burada biraz laf ebeliği yapıldığını düşünüyoruz.

"BU CANAVARI YANLIŞ ELLER ÜRETTİ"

Konu şu, geçen sene de iki yöntem vardı. İkisinin de ortalaması alındı. Üzerine belli bir miktar aşım payı bırakıldı %30, bu sene %15. Burada temel sorun şu, iki ayrı yöntemleri var. Bir tanesinde Futbol A.Ş.'nin solo hesaplarına bakılıyor, birisi de Kulüplerin konsolide yani dernek dahil hesaplarına bakılıyor. Bizim kulübümüzün konsolideki borçlarını Futbol A.Ş.'nin hesaplarının da içine bir daha katıyorlar. Yani iki ayrı hesaplamada da bizim kredi yüklerimizin tamamını düşüyorlar, oranlı bir şekilde düşmüyorlar. Bu hesaplama metoduyla da bizim limitlerimiz hep eksi çıkıyor. Bu detay önemli, lisans tarafından Serdar Bey kanallara çıkıp izah etti. Ben size halkın çok daha rahat anlayacağı detay vereyim. Birincisi borçlu bir kulüp zaten anaparayı ödeyemez. Sadece biz değil, neredeyse Türkiye'deki spor kulüpleri faaliyetlerinden devamlı zarar eder durumdalar. Bu durumda biz zaten borçlarımızı ödeyemez bir durumdayız. Bu nedenle bazı kulüpler yapılandırmayla bir miktar sıcak para alarak borçlarını ötelediler. Aslında birkaç günlük güzel rüyaya yattılar. 04.12 ısrarla söylediğimiz gibi birkaç sene içerisinde zaten bu kulüplerin de milyarlarca Türk Lirasını 1 yıl içinde ödeme yapmaları lazım, bu da mümkün değil. Bu da limitlerinden düşürülecek o senelerde. Yani burada o kulüplerimiz için problem ötelendi. Bugün güllük gülistanlık açıklamalar yapan, 'Biz zaten hesaplayabiliyorduk' diyen kulüplerimiz inşallah 2-3 sene sonrasını da hesaplayabiliyordur. Biz dolayısıyla hep sistem eleştirisi getirdik. Biz, talimatın değiştirilmesi gerektiğini söylüyoruz; talimat bize farklı uygulandı demiyoruz. Dolayısıyla burada bir çarpıtma var. Burada çok önemli bir detay var. Kamuoyuna yansıdı mı bilmiyorum ama biz 18 kulübün altına imza attığı bir çalışma yaptık, 3 büyüklerin önderliğinde ve bütün kulüplerin de katıldığı, herkesin de imzaladığı talimatın değişikliğine ilişkin bir çalışma yaptık. Bu çalışma Türkiye Futbol Federasyonu'nun önüne götürüldü. Sonra 18 kulüp bir araya gelip federasyonla bu konuyu görüştüğünde maalesef bir kulübümüz bir ayrıklık yaptı. Daha önce imzaladığı belgeden caydı ve bir şekilde talimattaki bu önerdiğimiz sistemin daha doğru çalışmasına yönelik değişiklikler kabul edilmedi. Sadece bir kulübün bir şekilde rızası olmadan, bunun kim olduğunu kamuoyu zaten tahmin edebilir. Fazla detaya gerek yok. Burada önemli olan şu, 17 tane kulübün ortak iradesiyle bildirdiği yöntem vardı, bu dinlenmedi. Şimdi bunun açıklamasını belki biz kulüplerle istişareyle bunu yaptık. Kulüpler size bunu hazırladı, verdi. Siz bu sistemin en iyi çalışacak en önemli detaylarını alıp değiştirdiniz geçen sene. Konu da burada tıkanıyor. Bu işin teknik boyutu. Geliyorum uygulamadaki yaklaşımlarına. Biz şu anda imkansız bir projeyle uğraşıyoruz. Bütün kulüpler neredeyse bu durumda. Burada en yüksek limit açıklana kulüp bile mevcut harcamalarının %40 ya da %30 altında limitlerle uğraşacak. Nasıl başa çıkabilecekler inanın bilmiyorum. Burada hiç kimsenin durumu diğerinden iyi değil. Burada da yapı şöyle çalışıyor. Örneğin ben bugün yıllık maaş olarak 5 milyon Euro maliyetli futbolcumdan kurtulmak istediğimde yerine de 100-200 bin Euro'luk 2-3 tane genç yeteneği getirip, oynatıp yurt dışına 5-10 milyon Euro'ya veya 20 milyon Euro'ya satıp kulübüme gelir elde edip borçlarımı kapayabilmek istediğimde sistem diyor ki, sen önce bütün sözleşmelerinden kurtul, önce limitin altına düş, ondan sonra oyuncu tesis edebilirsin. Böyle bir yapıda ben genç ve ucuz oyuncuları tescil etme imkanım olmadığında elimdeki mevcut yüksek maliyetli oyunculardan kurtulmamayı tercih edeceğim doğal olarak. Sözleşmeden kurtulmanın tek yolu var, bütün sözleşme ücretini ödemek kendisine ve bu da zaten mümkün değil. Dolayısıyla peyder peydir, şişkinliği almak gerekirken biz balonu patlatma projesindeyiz. Dolayısıyla bu proje imkansız bir proje. Yine burada TFF bir ay içinde UEFA'nın da yönlendirmesiyle 'biz bu kararı aldık' diyor. Bir ay içinde alelacele yapılmış bir işlemden bahsediyoruz. Bu arada UEFA'ya bu tip bir yeniden yapılandırma ve yeniden yapılandırma anlaşması, borçların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili anlaşmaların yapılması için tavsiyede bulunan, 'bunu yapalım' diyen zaten başta Fenerbahçe'dir. Ama önümüze konan ne Bankalar Birliği'nin sunduğu yapılandırma projesi ne Federasyonun önümüze koyduğu lisanslandırma projesi kabul edilebilir değil. Spora uygun değil, spora teşvik edici değil, operasyonun sürdürülmesine teşvik edici değil. Dolayısıyla fikir babası biziz ama bu canavarı biz üretmedik. Bu canavarı maalesef yanlış eller üretti.

"KULÜBÜMÜZÜN GELECEĞİ AÇISINDAN KABUL ETMEDİK"

Enteresan bir şey söyleyeyim. Kulüp Lisans Kurulu bağımsız diye de açıklamasında belirtmiş. Evet, doğrudur, bağımsız. Ama problem şu; Fenerbahçe'yi veya diğer kulüpleri de yüksek derecede borçlandıranlar bu bankalar. Sonra bu bankalar Bankalar Birliği ile bize bu yeniden yapılandırma anlaşmasını önerdiler. Gerçekten kulübümüz açısından kabul edilemeyecek hatta bence hiçbir kulübün kabul etmemesi gereken ki şimdi bu noktaya bütün kulüpler geldi. Herkes günü kurtardı ama şimdi gerçekleri gördüler. Ali Koç'un bir, bir buçuk senedir üzerinde durduğu konuları şimdi herkes kabul etmiş durumda. Ama bizim öncü olmamızı bekliyorlar. Bu sözleşme önümüze kondu, biz doğal olarak kulübümüzün geleceği açısından kabul etmedik. Bunun üzerine Kulüp Lisans Kurulu'nda karşımızda kimler var biliyor musunuz? Bizim lisansımızı yapan, durumumuzu değerlendiren kişiler yine aynı bankalar. Yani bizi krediyle borçlandıran sonra yeniden yapılandırma anlaşmasını önümüze koyan, kabul etmediğimizde de tekrar lisans kurulunda karşımıza çıkan kişiler aynı. Yani bir kişi hem polis hem hakim hem savcı olabilir mi? Nasıl bir sistem? Evet, bağımsız. Bağımsız da benim borçlu olduğum adamla beni lisanslamada muhatap ettiğiniz zaman burada sulh olmamız mümkün değil. Karşımızdaki insanlar bankacı refleksiyle hatta batık kredisi olan bankacılar refleksiyle çok agresif bir şekilde futbolun gerçeklerinden, operasyon ihtiyaçlarından tamamen bihaber bir şekilde çok katı bir tutumla bizi köşeye itmeye çalışıyorlar. Fenerbahçe özelinde söyleyebilirim; sonunda sundukları tek bir seçenek var; 'yeniden yapılandırmayı imzalayın o zaman.' Bu dayatma değil de nedir? Kulüp olarak bunu yapmak istiyoruz. Makul çerçevede kulübümüzün geleceğini ve gerçeklerini riske atmadan bunu yapmak istiyoruz. Başkanımız bunu defalarca kez dile getirdi. Ama bunun makul, kabul edilebilir bir şekilde kişiye özel hazırlanmış bir şekilde, disipline sağlayacak bir şekilde önümüze konulması gerekiyor.

Sistem kaldırılsın, biz hiç bir zaman söylemedik. Bize öyle bir yafta yapıştırılmaya çalışılıyor. Biz geçen sene aralık ayından beri hatta talimat çıktıktan hemen sonra ekim, kasım ayından beri bu talimat uygulanamaz, bu sene kavga dövüş bir şekilde yürüyor ama seneye bunu düzeltelim dedik. Önümüze pandemi gibi inanılmaz bir fırsat çıktı ama bu süreç de hiç değerlendirilmedi. Yeni talimat konusunda çalışmalar yapıldı. 18 kulüp altında imzayla federasyona bir şey sundu, sonra bir kulübümüz cayınca hiçbir gelişme elde edemdik. 17 kulübün sesin duyuramayıp 1 kulübün sesiyle bu işi yaptıysak zaten vay halimize. Bugün nötr açıklamalar, yarı olumlu açıklamalar biz zaten limitimizi duyuyoruz ama hiçbiri şu gerçeği değiştirmiyor; 2 sene sonra herkes bizden daha fazla bağırıyor, isyan ediyor olacak.

"FENERBAHÇE 10 YILDIR KÖŞEYE SIKIŞTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR"

Biz taraftardan tabii ki desteklerini bekliyoruz. Sağ olsunlar kayıtsız şartsız destek gösterdiler. Fenerbahçe maalesef son 10 yılda üçüncü, dördüncü defa köşeye sıkıştırılmaya çalışılıyor. Taraftarımız bu konuda gayet eğitimli, tecrübeli. Onlardan bu sıkı, cesur duruşlarını devam ettirmelerini istiyoruz. Biz bugün bir sürprizle karşılaşmadık. Demin de söylediğim gibi tek sürpriz bizim limitimizin pozitif çıkması. Normalde negatif çıkması gerekiyordu bu saçma uygulamayla. Evet, Tahkim Kurulu'na başvuracağız. Ama tahkimle bitmeyecek bir işten bahsediyoruz. Burada unutulan bazı konular var. Bu işin rekabet hukuku boyutu var, bunu inceliyoruz. Bu işin yatırımcılar boyutu var. Fenerbahçe'nin çok sayıda, çok ciddi yatırım yapmış yatırımcılarını da ağır bir şekilde etkileyecek bir karar veriyorsunuz. Belki de bu kulübün Futbol A.Ş.'sinin, halka açık bir şirketinin ticari hayatını sürdüremeyecek hale getirmeye çalışıyorsunuz. Bu, sadece TFF'nin gönlünce karar verebileceği bir şey değil. SPK tarafından denetlenen bir şirketiz. Buradaki aşırı kontrolsüz uygulamalar, kısıtlamalar yatırımcıyı da etkiliyor. Bunları da değerlendiriyoruz ne yapabiliriz diye. Spor hukuku açısından özellikle disiplin hukuku açısından tahkim son merciidir ama aslında baktığınız zaman Anayasa Mahkemesi'nin özellikle futbolcu alacakları bakımından verdiği bir karar var. Ekonomik konularda Tahkim Kurulu son karar mercii olamaz gibi bir görüş var. Biz buradan yola çıkarak Türkiye'deki Anayasa Mahkemesi'ne kadar oradan da gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar bu uygulamaları kulüp olarak veya bireysel yatırımcılar üzerinden irdeleyebilir miyiz? Hak arayışlarımız olabilir mi? Bunları değerlendiriyoruz. Ben Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, tüzel kişilik olarak belki her adımı atamayabilirim ama Fenerbahçe'nin yatırımcıları belki bu adımları atabilir. Dolayısıyla spor veya sportif gerekçelerle ölçüsüz yapılan uygulamalar herkesin çok iyi bildiği Bosman Kurallarındaki gibi bazen üst merciilerde, üst yargı merciileri tarafından, 'Böyle kısıtlamalar sporla gerekçelendirilemez' denilerek iptal edilebiliyor. Biz Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kapılarına kadar bu işi götürmeyi düşüneceğiz. Sabır işi tabii ki.

"BAZI OYUNCULARLA GÖRÜŞTÜK, ANLAŞTIK"

Transferle ilgili gerekli çalışmalarımızı yaptık. Bazı oyuncularımızla görüştük, anlaştık. Tabii ki onlar bizimle mücadelesini verecek ve Fenerbahçe de onlar için son ana kadar tüm mücadelesini verecek. Bu konuda taraftarlarımızın hiçbir kaygısı olmasın. Bu komedi diyebileceğim, trajikomik diyebileceğim bu uygulamayı bir şekilde deleceğiz. Deleceğiz derken gayrı hukuki yapmayacağız, hukuk çerçevesinde bu anlamsız uygulamaya mutlaka bir dur diyeceğiz. Fenerbahçe'ye yakışan oyuncuların transferi için elimizden geleni yapacağız.

Bize yapıştırılmaya çalışılan etiketi bir kez daha düzeltmek istiyorum. Fenerbahçe bu talimatlar çıkarılsın diyen kulüp dedim demin. Bu arada unutmayın, Fenerbahçe tüm sportif sonuçlarına katlanmak pahasına kendi kendine kimsenin bir talebi olmadan yüzde 30'un üzerinde 2 sene içinde küçüldü. Bizim hedefimiz zaten küçülmek ve gerçekçi noktalara gelmek. Dolayısıyla bize bu saçma diyeceğim uygulamalarla bizim nefesimizi kesmeye çalışmasınlar. Biz Fenerbahçe Yönetim Kurulu olarak bu konularda çok bilinçliyiz. Mümkün olduğunca kendi yağında kavrulacağı hatta kar edeceği sistemi kurmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bizimle ilgili komik diyebileceğim açıklamalar ve iddialarda bulunulmasın. Biz bu işin Türkiye'de lokomotifi olma konusunda kararlı bir kulübüz."

Kaynak: İHA