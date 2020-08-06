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Alpaslan Tahsin'e Avrupa ilgisi sürüyor

Yunanistan'ın PAOK Komotini takımında forma giyen Türk asıllı Yunan futbolcu Alpaslan Tahsin'e Avrupa ilgisi devam ediyor.

Alpaslan Tahsin'e Avrupa ilgisi sürüyor
06.08.2020 13:49 | Son Güncelleme: 06.08.2020 13:53

Yunanistan'ın PAOK Komotini takımında forma giyen Türk asıllı Yunan futbolcu Alpaslan Tahsin'e Avrupa ilgisi devam ediyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Serie A takımlarından Napoli, Fiorentina ve Bologna'nın, İspanya La Liga'dan ise Getafe'nin genç futbolcu için transfer girişiminde bulunacağı ifade edildi.

Yunanistan'ın PAOK Komotini takımında forma giyen 16 yaşındaki genç futbolcu, Alpaslan Tahsin'e Avrupa ilgisi devam ediyor. Başarılı futbolcunun Avrupa'da İtalya ve İspanya gibi ülkelerdeki takımların gözdesi durumunda. İtalyan basınında Alpaslan'ın Fiorentina, Napoli ve Bologna tarafından takip edildiği yazıldı. Öte yandan Alpaslan'ı transfer listesine ekleyen bir diğer kulübün ise İspanya La Liga ekiplerinden Getafe olduğu aktarıldı. Getafe'nin Alpaslan Tahsin'i gelecek sezon için değerlendirmek istediği yazılanlar arasında.

Antrenörleri tarafından yeni 'Ronaldo' olarak değerlendirilen Tahsin, PAOK Komotini takımıyla geçen sezon 24 gol, 30 asistlik performansıyla dikkati çekmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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