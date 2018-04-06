Kilis'te, MHP'nin merhum lideri Alparslan Türkeş'in vefatının 21. yılı nedeniyle etkinlik düzenlendi.

İl Başkalığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından merhum Türkeş için Hatmi Şerif ve Mevlid-i Şerif okunmasıyla sürdü.

Ülkü Ocakları Vakfı İl Temsilcisi İbrahim Halil Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, 21 yıl geçmesine rağmen Türkeş'i kaybetmenin acısını hala sıcak biçimde yaşadıklarını söyledi.

Merhum Türkeş'in hayatının her kademesinde, ülkesine ve milletine hizmet ettiğini, yetiştirdiği binlerce gencin ise verilen mücadelenin saflarına aşk ile iştirak ettiğini söyledi.

Programa Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, MHP Kilis İl Başkanı Hasan Mısırlıgil ile bazı yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Program, musiki konseri ve öğrencilerin şiir dinletisinin ardından semazen gösterisi ile son buldu.