Almanya'dan, Avrupalı 3 diplomatın Rusya'da "istenmeyen kişi" ilan edilmesine tepki
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Almanya'dan, Avrupalı 3 diplomatın Rusya'da "istenmeyen kişi" ilan edilmesine tepki

05.02.2021 18:55 | Son Güncelleme: 05.02.2021 18:59
Almanya'dan, Avrupalı 3 diplomatın Rusya'da

Almanya, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a destek için yapılan yasa dışı protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle Almanya, Polonya ve İsveç'in büyükelçiliklerinden 3 diplomatın Rusya'da "istenmeyen kişi" ilan edilmesine tepki gösterdi.

Almanya, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a destek için yapılan yasa dışı protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle Almanya, Polonya ve İsveç'in büyükelçiliklerinden 3 diplomatın Rusya'da "istenmeyen kişi" ilan edilmesine tepki gösterdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yaptığı yazılı açıklamada, birçok Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin diplomatlarının sınır dışı edilmesi kararının hiçbir şekilde haklı çıkarılamayacağını ve bu durumun ilişkilere daha fazla zarar verdiğini belirtti.

Söz konusu Alman diplomatın Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi çerçevesinde yasal yollarla, gelişmeler hakkında yerinde bilgi edinme görevini yerine getirdiğini belirten Maas, "Rusya Federasyonu bu adımı tekrar gözden geçirmezse, bu, cevapsız kalmayacaktır." ifadesini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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